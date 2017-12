«La actitud ha sido lo más positivo» Rubén Baraja da instrucciones a sus futbolistas durante el choque. / DANIEL MORA Baraja aseguró haber vivido «un momento muy bonito» con su debut como entrenador del Sporting y destacó el apoyo de la afición VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Lunes, 18 diciembre 2017, 03:12

Si hay algo que no tienen en común Paco Herrera y Rubén Baraja es la gestión de su propio mensaje. El nuevo entrenador rojiblanco demostró ayer en su primera comparecencia post partido manejar un lenguaje mucho más hermético que el de su predecesor. Baraja, visiblemente satisfecho por su estreno, quiso descargar la atención en su figura por la buena versión mostrada ayer por el Sporting y centró los elogios en sus propios jugadores. «Lo que me invita al optimismo es lo que he visto en estos días, la predisposición de los chicos a cambiar la situación», apuntó el técnico.

La lectura de Baraja fue más allá de los tres puntos obtenidos por el Sporting tras una racha de seis partidos sin conocer la victoria. «Lo más positivo, aparte del resultado, ha sido la actitud que ha tenido el equipo, el querer hacer las cosas y trabajar», destacó el técnico, satisfecho porque sus futbolistas «han mantenido un buen nivel competitivo durante los noventa minutos».

Baraja reconoció haber vivido «un momento muy bonito» con su estreno como técnico del Sporting, y expresó además su felicidad por haber podido brindar una victoria a la afición. «Tenía la ilusión de ver el campo con ese color que tiene y esa atmósfera. La gente nos ha ayudado y estoy también contento por ellos. Ganando todo es más bonitos», explicó.

No ocultó el técnico que el encuentro se puso pronto de cara para su equipo, con el tempranero gol de Santos. «Es muy importante empezar ganando. La secuencia del partido ha sido muy positiva. Encontrar el primer gol nos ha dado confianza. El 2-0 nos ha ayudado a crecer», destacó Rubén Baraja, quien no ocultó que «en cuatro o cinco días no puedes trabajar lo que quieres». El entrenador, además, quiso transmitir un mensaje de cautela: «Hay que estar tranquilos porque hay mucho trabajo por delante».

Cariño hacia Herrera

Baraja, con prudencia, evitó pronunciarse sobre la etapa del Sporting con Paco Herrera: «Paco se ha ido del equipo con muchísimo cariño y seguro que de alguna manera se ha alegrado de que haya reaccionado. Yo me he centrado en trabajar estos días y respetar su trabajo previo». Sí agradeció la buena acogida que ha sentido por parte del vestuario rojiblanco, así como su rapidez a la hora de asimilar los nuevos conceptos. «Una de las cosas que me ha sorprendido es la predisposición de los jugadores. Eso, sin duda, ayuda. La idea es seguir trabajando e insistir en lo mismo», adelantó.

Esa idea pasa por un 4-4-2 como «punto de partida», aunque abierta a posibles modificaciones. En ese sentido, Baraja puso como ejemplo la entrada al campo ayer de Rubén García Moi Gómez: «Hemos buscado juego entre líneas. Nos dieron la posesión que necesitábamos en ese momento. Iremos variando en función de pequeños matices».

En cuanto al papel de Nacho Méndez y Juan Rodríguez, dos de las grandes novedades en su alineación de ayer, Baraja destacó que «han tenido una actuación en consonancia con el equipo». «Cuando llegué manifesté que me gusta trabajar con gente joven. Han tratado de aprovechar la oportunidad y de mostrarme que quieren estar. Es algo fundamental», apuntó el técnico rojiblanco.

Pese al resultado, Baraja valoró el partido despachado por el Tenerife, al que calificó como «un equipo con criterio con la pelota y que se posiciona bien». Sí reconoció el entrenador vallisoletano que la propuesta de los canarios encerró al Sporting en su campo en la segunda mitad más de lo que entra en sus planes futuro. «Nuestra idea es tratar de que el equipo no se eche my atrás y presione hacia adelante. En algunos momentos hemos tenido algún desajuste, pero es lógico. Esas cosas las iremos mejorando con el tiempo», explicó Baraja.