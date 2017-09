«Tenemos que aguantar el chaparrón» Paco Herrera, a la izquierda, sigue el partido junto al banquillo. / PHOTO-DEPORTE «Si tiene que venir una derrota, a veces es hasta bueno que duela para que sepamos que no podemos campar a nuestras anchas por el campo», admite Herrera JAVIER BARRIO SORIA. Domingo, 17 septiembre 2017, 03:24

«Hemos hecho un mal partido y lo hemos entendido mal. No ha sido una cuestión de intención, de no querer hacer las cosas bien, sino de que desde el primer momento ya se veía esto». Paco Herrera encontró poca respuesta al mal encuentro de su equipo en Los Pajaritos, que asumió sin matices. «Se me hace difícil encontrar explicaciones a ciertas cosas, pero es lo que hay y tenemos que aguantar el chaparrón», concluyó con rostro serio.

Pronto fue más allá el técnico, que digirió el desenlace como una lección de futuro. «Puede ser una cura de humildad y lo valoro así; veníamos de una buena línea, de ser un bloque, y aquí han pasado cosas que no podía entender desde mi posicionamiento», estimó. A renglón seguido observó el grosor del resultado y abundó en que «si tiene que venir una derrota, a veces es hasta bueno que sea así; que haga daño y que duela para que sepamos que no podemos campar a nuestras anchas por el campo, siendo almas libres.

Preguntado por si los numerosos cambios que había realizado en el once podrían haber motivado la pérdida de fiabilidad del grupo, Herrera consideró que no y explicó que «tenemos una buena plantilla, muy equilibrada en posiciones», y volvió a insistir en que «no quiero valorar otra cosa que no sea un mal día del equipo». Y añadió poco después que «para este partido tenía claro que tenían que entrar otro tipo de jugadores, pero ha sido un cambio general que no me esperaba».

En su sorpresa, el entrenador rojiblanco reconoció que no había sido enérgico con el grupo a la conclusión del partido. «No es un día para echar broncas; lo es para reflexionar sobre lo que hemos hecho», observó, recordando que «teníamos una trayectoria muy buena y es la primera vez que hacemos este tipo de partidos. Nos ha faltado un poco de todo porque ni siquiera hemos hecho posibilidades de gol».

Metido en detalles más técnicos, Herrera, que abrió la puerta de la titularidad a Dani Martín y eximió de culpa a Whalley en los goles, explicó que la salida al campo de Álex López iba encaminada a mejorar con el balón. «Íbamos perdiendo 2-0 y era un buen momento para que entrara alguien que tuviera más la pelota», dijo, a la vez que apreció una tímida mejora del Sporting. Con el gallego también consideró que «hay que tener paciencia porque venía de no haber participado en competición durante la pretemporada con el Celta». Y hizo un guiño a Moi Gómez: «Hemos notado su falta. Me da la sensación de que a veces es un jugador injustamente criticado, pero que nos da mucho aplomo y calidad con el balón».

Expulsión de Castro

Preguntado por la expulsión de Castro, el técnico se limitó a señalar que «si alguien toma una decisión de este tipo no es algo bueno para nosotros», aunque explicó que la jugada le había cogido muy lejos y que no tenía una percepción muy clara de la acción. «Pero era casi el último momento del partido y no podemos salir perdedores de una acción así», finalizó el entrenador rojiblanco, con el semblante muy serio.