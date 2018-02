Alberto Guitián ya está en el Sporting: «El fútbol me ha dado este regalo» 01:08 Alberto Guitián, durante su presentación. / ARNALDO GARCÍA «Si me dicen anteayer que iba a jugar en el Sporting, no me lo creo», afirma en su presentación ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 2 febrero 2018, 03:21

El mes de febrero comenzó con movimiento en la sala de prensa de las instalaciones de Mareo. Miguel Torrecilla se sentó ante las cámaras en dos ocasiones para presentar a sus últimas incorporaciones del mercado invernal. «Hoy -por ayer- tenemos el día muy completó», aseguró el director deportivo entre risas en la presentación de Guitián, que comenzó en torno a las seis de la tarde.

Media hora antes, el futbolista posó con la camiseta rojiblanca en el campo número dos de Mareo. El cántabro lucirá el número 23, que dejó Moi Gómez con su marcha el Huesca, hasta el final de la temporada. Guitián llega a Gijón en calidad de cedido sin opción de compra, una condición que «no me importa porque vengo a demostrar que pueden contar conmigo», señaló el defensor que fue incorporado para cubrir la baja de Xandao.

«Ahora interpreto mejor el juego y estoy más adaptado a la posición de central»

Al rojiblanco se le vio feliz en Mareo. Vestido con un pantalón beige y un jersey azul marino, el futbolista confesó que «el fútbol me ha dado este regalo y tengo que aprovecharlo». No fue el único que se mostró encantado con su retorno. Miguel Torrecilla afirmó que «estamos muy satisfechos con la llegada de Guitián. Cumplimos las expectativas marcadas de contratar a un jugador polivalente para la zona defensiva. Su buen hacer tanto en el Valladolid como en el Zaragoza nos ha llevado a tomar la decisión de incorporarlo».

«Una negociación difícil»

El nombre de Alberto Guitián comenzó a sonar con fuerza para reforzar al cuadro gijonés en los últimos días. El mismo jugador aseguró que «si me dicen anteayer que iba a jugar en el Sporting, no me lo creo». Además, el cántabro, sin querer entrar en detalles, admitió que «durante las negociaciones atravesamos todas las fases posibles». Una afirmación que generó una pequeña carcajada al director deportivo.

El pasado 31 de enero se cumplieron dos años desde que Guitián abandonó el Sporting. Por aquel entonces, Abelardo ocupaba el banquillo rojiblanco. «No tengo ninguna espina clavada. El 'Pitu' decidió apostar por otros compañeros que vio mejor preparados que yo», señaló el centrocampista cántabro, ahora reconvertido en defensa central.

«El Guitián que viene no es el mismo que se fue. He mejorado algunos aspectos y he crecido como profesional. Ahora interpreto mejor el juego y he perfeccionado la posición de central», destacó el nuevo futbolista rojiblanco sobre su persona.

El defensa acaba de llegar a Gijón, pero ya piensa en el partido del domingo ante el Oviedo. En ese sentido, Guitián ya sabe lo que es enfrentarse al cuadro azul en el Carlos Tartiere y recordó que «tuve la suerte de jugar varias veces con el filial. Espero que se sigan repitiéndose los buenos resultados que conseguimos allí», concluyó el rojiblanco, que admitió haberse sentido como en casa en la sesión que completó por la mañana con el resto del equipo.

