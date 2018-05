Alberto Lora: «No se ha sido injusto conmigo»

«A veces el fútbol es caprichoso». Son las palabras con las que Alberto Lora describe el momento que atraviesa en el Sporting. Después de una temporada marcada por las lesiones, al lateral le ha llegado su oportunidad en la recta final de la competición con el equipo jugándose el ascenso a Primera.

El rojiblanco disfrutó de cinco minutos el pasado 12 de mayo ante el Barcelona B en El Molinón. Llevaba siete meses sin competir debido, entre otras cosas, a las lesiones que le acompañaron desde el 10 de octubre, cuando tuvo que ser sustituido en León. «No se ha sido injusto conmigo», afirma el defensa, que asume su suplencia durante tantas jornadas: «Empecé la temporada como titular y luego las lesiones me apartaron de los terrenos de juego mucho tiempo».

El pasado fin de semana, Lora volvió a ser titular. Lo hizo en la victoria ante el Granada en un choque en el que además fue protagonista por marcar el primer tanto de la tarde. «El fútbol tiene estas cosas. Venía de una racha personal negativa, pero entendía que el cuerpo técnico cambiara muy poco la alineación porque estaban saliendo bien las cosas», afirma.

En la celebración de su tanto le saltaron las lágrimas. Ligeramente emocionado, el defensa tuvo la recompensa a su trabajo en la penúltima jornada de la temporada regular. El rojiblanco explica que «cuando tienes menos minutos el aspecto personal es peor porque todos somos ambiciosos y todos queremos ser útiles para el equipo. Y el que diga lo contrario, miente».

Sus últimos días

En un primer momento, el futbolista fue reacio a tratar su futuro. «Me centro en el día a día y en poder conservar el tercer puesto», indica, pero a la hora de pensar en un posible ascenso, el defensor no pudo evitar comentar que «sería el punto final perfecto a mi etapa en el Sporting». Unas declaraciones que abrieron las puertas de salida a una trayectoria de diez temporadas en el club.

Hace unos meses, pasado el mercado inviernal, se le preguntó a Lora por algún posible acercamiento para renovar su vinculación con la entidad rojiblanca. No había tenido ninguna conversación con el director deportivo. Ahora, según comenta, las cosas siguen igual: «Nadie me ha dicho nada ni para seguir ni para no seguir». Salvo sorpresa, Lora se despedirá de Gijón cuando termine la temporada.

Síguenos en: