«Me alegro de ver a Diego Mariño en un estado de forma intratable» Iván Cuéllar, en el partido Sevilla-Leganés del sábado. / RAÚL DOBLADO «Puede que Dani Martín aún no esté preparado para ser el portero titular del Sporting. Necesita unas pautas para soportar la presión»Iván Cuéllar Portero del Leganés ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 30 octubre 2017, 03:43

Iván Cuéllar Sacristán (Mérida, 27 de mayo de 1984) se encuentra entre los porteros menos goleados de Primera División. Tras Ter Stegen, futbolista del Barcelona, el extremeño es el guardameta que menos tantos ha recibido (5). El exrojiblanco repasa con EL COMERCIO su buen inicio en la competición doméstica y analiza la actualidad del Sporting.

-¿Cómo le va en Leganés?

-El cambio de Gijón a Leganés fue difícil. Cuando pasas tanto tiempo tan a gusto en un sitio es como estar en casa. Me fui de mi equipo, que me dio la oportunidad de ser el que soy. Entonces entiendes que vas a echar en falta el día a día, a tus compañeros, a la gente... Luego hay mucha diferencia entre un club y otro. El Leganés es mucho más humilde porque viene desde abajo.

-Por lo que se ve en la competición no le va mal.

-Es un buen comienzo. No podemos obviar el buen inicio del equipo, aunque sabemos que tenemos que tener los pies en el suelo y que somos lo que somos.

-En el plano personal, se encuentra entre los portero menos goleados de la categoría...

-Lo veo como algo anecdótico. Haces fotos para el recuerdo, pero es un trabajo a nivel grupal. Es el resultado del derroche y el trabajo táctico que llevamos haciendo desde pretemporada. Somos un grupo muy comprometido.

-¿Se esperaba una adaptación tan rápida?

-Entiendo que al fútbol se juega igual en todos los sitios. Lo importante es saber quién eres, de dónde vienes y lo que te vas a encontrar. Normalmente tendemos a comparar y es algo odioso. No puedes convertirte en una persona tóxica. En ese sentido vine con una mentalidad muy positiva. Venía de un club envidiable en todos los sentidos y desgraciadamente el apartado profesional me hizo tomar la decisión de salir.

-¿La presencia de Guerrero le ha ayudado?

-Guerrero es un apoyo importante para mí. Cuando se fue del Sporting me dolió bastante porque teníamos un buen grupo. Se fueron jugadores que creíamos que eran parte de un proyecto de futuro que se habían ganado. En aquel momento se tomaron una serie de decisiones entre las que se encontró Guerrero.

-¿ Sigue al Sporting?

-Sí. Lo veo muy bien. Lo sigo y ha mejorado en las últimas jornadas. Entiendo que están haciendo un fútbol muy inteligente. Es lo que tienen que hacer en una categoría tan igualada. Habrá muchos partidos en lo que no se jugarán como uno quisiera, pero lo importante es que se saquen adelante.

-¿Cómo ve a Mariño?

-He podido ver a los tres porteros. No me quedo con ninguno porque me enorgullece ver a los tres como fieras. Hay un proyecto de futuro envidiable puesto que son jóvenes y tienen una proyección muy positiva. Me alegro mucho de que Diego esté en una forma intratable. Favorece a la seguridad defensiva porque es lo que transmite.

-¿Qué le pareció el debut de Dani Martín?

-Es un chaval, se lo dije a la gente de su entorno. Tiene la capacidad de poder ser el portero de futuro del Sporting. Si digo de futuro es porque a lo mejor hoy en día no está preparado para afrontar esa posición. Hay una serie de pautas que son necesarias para poder soportar la presión de estar en la portería de un club tan grande.

-¿Le gusta Paco Herrera?

-Es el más veterano de los banquillos. Eso ya lo dice todo. Su experiencia no se puede comparar con la de ningún entrenador. Sabe dónde está porque ha sido jugador y conoce la presión de estar en el Sporting. Es inteligente porque deja de lado la responsabilidad de los jugadores y lo adquiere todo él. Eso ayuda a que se juegue con mayor libertad. Es lo mismo que hizo Abelardo en su día.