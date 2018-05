Sporting | Álex López: «Sin lugar a dudas esta ha sido mi temporada más dura» Álex López, en Mareo. / A. GARCÍA «La lesión fue un momento muy complicado a nivel físico y psicológico», recuerda el centrocampista, que el domingo volvió a jugar J. B. GIJÓN. Miércoles, 2 mayo 2018, 01:10

Álex López se mostró ayer encantado por su regreso a la competición casi siete meses después de que disputara sus últimos minutos en competición, dejando un buen regusto a El Molinón por la garra con la que salió a los últimos minutos del encuentro frente al Albacete. «Diría que sin lugar a dudas ha sido la temporada más dura de mi carrera. No me había pasado nunca tener una lesión tan importante y que me mantuviera tanto tiempo fuera. Fue un momento muy complicado a nivel físico y sicológico», confesó sobre sus problemas de espalda. «Este año ha sido como una montaña rusa», describió.

El centrocampista gallego recordó que «el problema no es solo que fuera una lumbalgia, sino que me arrastró al nervio ciático. Fue complicado, pero ya estoy bien y no noto nada. Estoy en plenas condiciones». Olvidadas sus molestias, Álex López asumió con humildad el papel que le dé Baraja en esta fase final. «Todos somos importantes y nos toca ayudar y empujar. Siempre he intentado demostrar al míster que puedo aportar, pero no es fácil porque el equipo está en un momento muy bueno», prosiguió, asegurando que «estoy para lo que el míster me pida».

En relación al final de la temporada, el mediocentro se mantuvo agarrado al prudente discurso de Baraja. «Estamos en una dinámica muy buena y positiva, pero tenemos que tener claro que esta es una categoría muy complicada», subrayó, recordando que «veo al equipo muy bien y lo importante es que el objetivo depende de nosotros, pero sólo si seguimos trabajando de la misma forma». Ahí insistió en que «en nuestra cabeza solo tiene que estar el Zaragoza, ni cuentas ni otra cosa, porque será un partido muy duro». Y regresó sobre sus pasos: «La clasificación dice que a día de hoy (el ascenso directo) es de tres equipos, pero como nos despistemos cualquiera se nos puede meter en la pelea». Por último, Álex López tuvo palabras para el delantero Borja Iglesias, la gran preocupación del sábado, al que conocía de las categorías inferiores del Celta. «Es un jugador diferencial, pero también nosotros estamos muy bien a nivel defensivo», recordó.