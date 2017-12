Álex Pérez: «No creo que la culpa esté en el banquillo, no podemos salir así al campo» Álex Pérez anota el gol rojiblanco con un remate de cabeza. / S. R. «Es normal que la afición esté enfadada, vamos a sacar esto adelante, pero estamos fastidiados», asegura el central rojiblanco ANDRÉS MAESE GIJÓN. Sábado, 9 diciembre 2017, 04:17

Su cara reflejó el estado anímico del Sporting cuando concluyó el partido. Serio, preocupado y consciente del mal momento que están atravesando después de sumar una segunda derrota consecutiva después de caer ante el Zaragoza en El Molinón. Incluso cuando marcó el gol rojiblanco en el Miniestadi, apenas tuvo ganas de celebrarlo con sus compañeros para intentar recuperar el tiempor perdido en la primera mitad. «No podemos salir así al campo», aseguró el defensa en su primer análisis de lo que había sucedido sobre el terreno de juego.

El Sporting se jugaba algo más que tres puntos y el rojiblanco volvió a lamentarse de los primeros 45 minutos del equipo. «Empezamos muy mal, muy relajados y no nos lo podemos permitir», afirmó antes de restar culpabilidad a Paco Herrera de la crisis en la que está inmerso el cuadro gijonés: «No creo que la culpa esté en el banquillo». El zaguero argumentó su respuesta y se señaló a sí mismo y a sus compañeros como los culpables. «Al final los que jugamos cada semana somos once jugadores. Lo que está claro es que ofrecimos dos imágenes muy diferentes y no puede ser», repitió.