Álex Pérez: «El partido de Lorca no fue una decepción» Álex Pérez, en el plató de 'Sporting hoy' de Canal 10. «Nunca había jugado en El Molinón hasta fichar por el Sporting. El estadio llama mucho la atención tanto lleno como vacío, es espectacular», afirma el central madrileño ANDRÉS MAESE GIJÓN. Martes, 20 febrero 2018

La plantilla del Sporting intenta pasar página. El empate cosechado ante el Lorca ha dejado un mal sabor de boca a un grupo de futbolistas que tan solo piensan en el próximo encuentro para regresar a la senda de la victoria. «El partido no fue una decepción porque volvimos con un punto y quedan muchos partidos. A nivel psicológico no nos puede afectar porque el viernes tenemos un rival complicado», comenta Álex Pérez.

El central madrileño visitó el programa 'Sporting Hoy' de Canal 10, para dejar un mensaje de optimismo, aunque no escondió que «Lorca era un buen sitio para lograr una victoria fuera de casa, tuvimos varias ocasiones, pero no pudo ser».

La acción más clara para marcar la tuvo Jony en sus botas. A la media hora del encuentro, el cangués desperdició un penalti que cometieron sobre Nano Mesa: «A Jony no se le puede reprochar nada. Desde que llegó nos está aportando mucho».

La acción, para el central, fue una de las claves del choque porque de haber terminado en gol «hubiéramos dejado al Lorca hundido por la presión que tienen para salvar la categoría». La explicación va más allá porque Álex Pérez reconoció que «desde entonces, el rival se vino arriba y nosotros nos echamos hacia atrás». Rubén Baraja optó por introducir una variante en el dibujo táctico. El equipo pasó a jugar con tres centrocampista, un hecho que para el defensa no influyó en el devenir del encuentro: « El sistema que utilizamos fue un 4-1-4-1. El entrenador quiso implantar el dibujo para intentar cambiar la dinámica fuera de casa. A domicilio llevamos muchos goles encajados y quiso reforzar nuestra portería, no creo que fuera el motivo por el que no ganamos».

La salida de Paco Herrera

En el plano personal, Álex Pérez se mostró encantando con el Sporting y con Gijón . «Estoy muy agradecido porque desde el primer momento que llegué aquí todo el mundo me ha transmitido mucha confianza», destacó el zaguero, que se vistió la camiseta rojiblanca gracias a Paco Herrera. «Él fue el hombre que apostó por mí», subrayó.

El futbolista admitió que el cambio de entrenador no fue sencillo para él. «Fue un golpe para mí. No se lo merecía porque las bajas nos hicieron mucho daño. Ese fue el desequilibrio que tuvimos», señaló el madrileño, que también destacó el papel de Rubén Baraja en el banquillo: «Desde su llegada el equipo ha cogido oxígeno y lo está haciendo muy bien. Estamos encantados con él y le apoyamos al 100%».

El 'Pipo' comanda un vestuario que cree en que el ascenso es posible aún. «Todavía queda mucho. Estamos a tiempo de todo. Tenemos que enganchar una dinámica y si lo conseguimos llegaremos al final con un plus de confianza», argumentó Álex Pérez, que admitió haber quedado impresionado de El Molinón: «Nunca había jugado aquí. Es algo que me llamó mucho la atención tanto vació como lleno. Resulta impresionante cuando lo pisas».

