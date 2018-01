Sporting | Álex conquista las redes Álex Varela enseña su carnet de socio y con la bufanda que lleva a los partidos del Sporting. / ARNALDO GARCÍA Calavera promete regalarle una camiseta al aficionado rojiblanco invidente VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 11 enero 2018, 02:49

A primera hora de la tarde de ayer, Álex Varela entró en su cuenta de Twitter y se encontró un mensaje inesperado. Su historia de amor hacia el Sporting y su manera de vivir los partidos de su equipo pese a su invidencia, compartida por EL COMERCIO en su edición del martes, se había viralizado por la red gracias a un tweet enviado desde la cuenta oficial de la ONCE que pronto acumuló más de medio centenar de retweets y doscientas interacciones. Uno de los sorprendidos al conocerla fue Jordi Calavera, quien no dudó en responder al mensaje para tratar de contactar con el protagonista. «¡Un ejemplo a seguir! Si me das un toque por El Molinón, tienes mi camiseta guardada», escribió el lateral rojiblanco.

Fue a través del grupo de WhatsApp de su peña, Sentimiento Rojiblanco, como Álex descubrió que su nombre estaba otra vez en boca del sportinguismo y de los propios jugadores. «Algún compañero lo colgó, porque yo no estaba con el móvil en ese momento. Ya lo había retuiteado bastante gente», detalla. Poco después de responder a Calavera a través de la red social para identificarse, el futbolista rojiblanco volvió a escribir a Álex a través de un mensaje privado. «Me saludó y me dijo que se pondría en contacto conmigo para darme la camiseta. De momento no sé nada más», explica el joven aficionado.

El detalle de Calavera fue muy aplaudido en las redes sociales. El tweet del futbolista recibió más de una decena de respuestas y otro medio centenar de retuits. A la espera de novedades, Álex agradece al catalán que se haya tomado la molestias de conocer su historia: «Que salga de un jugador sin que nadie le diga es un gran gesto».

En los últimos días, a raíz del reportaje en EL COMERCIO, Álex ha recibido muestras de cariño de muchos aficionados que no lo conocían. «Ha tenido mucha repercusión. La gente me ha parado sobre todo en la zona donde vivo yo, en Nuevo Gijón, y también en la peña», confiesa entre bromas. Su historia le ha llevado a ser candidato al premio 'Mañana saldrá el sol', el galardón con el que Unipes reconoce anualmente la labor de una persona o colectivo que contribuyen a engrandecer al equipo y cuyo fallo se conocerá el próximo mes.

Ahora, a su inseparable radio para seguir los partidos del Sporting desde la grada de El Molinón se unirá la camiseta de uno de sus ídolos, cautivado por su forma de vivir el sportinguismo.

