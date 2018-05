El Arcángel sube la temperatura El Córdoba de José Ramón Sandoval espera un lleno para recibir al equipo de Baraja J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 30 mayo 2018, 03:07

«La ciudad está pendiente del equipo. Se está viviendo esta pelea por la permanencia casi como un ascenso», reconocían ayer desde Córdoba. El Sporting tendrá que caminar sobre brasas este sábado para soldarse definitivamente a esa tercera plaza, que amenaza el Zaragoza en la última jornada con un viaje en apariencia más plácido al Miniestadi. Ante sus ojos tiene una cita de magnitud el equipo de Baraja para finiquitar el curso regular. Acalorada por una hinchada local que agotó el lunes, en una hora y media, todas las entradas que se pusieron a la venta en el Arcángel.

Frente al Sporting, el Córdoba espera alcanzar la mayor entrada del curso. Hace quince días registró su mayor pico, con 18.933 espectadores para doblegar al Almería, último visitante en el Arcángel, con capacidad para unos 21.500 espectadores. Ahora, el club local quiere poner toda la carne en el asador en la cita contra los gijoneses, en la que espera certificar la salvación. Podría hacerlo con un punto, algo que también serviría al Sporting. Todo dependerá de lo que suceda en otros campos en una jornada de locura.

Enfrente estará José Ramón Sandoval, quien estuvo en Gijón durante un año y medio, siendo relevado finalmente por Abelardo. El técnico de Humanes ha liderado en Córdoba una verdadera revolución, llegando a remontar trece puntos, coincidiendo su aterrizaje con un cambio en la propiedad del club. De Carlos González al empresario local Jesús León.

El equipo de Baraja no estará solo en su último envite antes del 'play off'. Se esperan unos 200 sportinguistas en la grada visitante del Arcángel, que confía en ganar más adeptos para su causa este viernes. El club andaluz trabaja para que los abonados que no vayan a acudir al estadio el sábado puedan dejar su sitio a los aficionados que se quedaron sin entradas el lunes. En internet, mientras, la reventa de localidades ya comienza a funcionar también.

En esa caldera se plantará el Sporting, que necesita como mínimo un punto para proclamarse tercero y garantizarse la vuelta de las dos eliminatorias en El Molinón. Está por ver cómo armoniza Baraja esa situación con la de disputar el primer partido del 'play off' cuatro días después. Hay algún caso evidente, como el de Álex Pérez, que tiene cuatro tarjetas amarillas. Si no ve la quinta el domingo quedaría limpio para las eliminatorias por el ascenso. Lo mismo sucede con Isma López y el canterano Nacho Méndez. Luego están los Jony, Santos y compañía...

