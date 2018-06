La ausencia de Juan Rodríguez abre la puerta de la titularidad a Quintero

Se retiró de la última sesión Juan Rodríguez por unos problemas musculares y reabrió un profundo dilema en la cabeza de Rubén Baraja. El técnico tendrá que madurar con especial delicadeza la decisión que tome esta tarde en el centro de la defensa, en el acompañamiento de Barba.

«Es un riesgo, pero en el fútbol hay que tomarlos», aseguró el técnico antes de subirse al autocar sobre la posibilidad de alinear a Álex Pérez. Parece probable, en todo caso, que el madrileño vaya a jugar en Córdoba. Una tarjeta amarilla más y el central -amenazado por la suspensión con cuatro- se perdería el partido de ida de la primera eliminatoria del 'play off', obligando a Baraja a tomar una elección más radical. Ahora mismo no hay fecha para el regreso de Guitián y se desconoce el calado de los problemas físicos de Juan Rodríguez. Si Álex Pérez no juega mañana, por el contrario, pasará limpio de tarjetas.

«Teníamos diferentes posibilidades con la baja de Guitián y que no esté Juan (Rodríguez) hace que tenga que jugar Álex (Pérez) o Quintero, uno de los dos. Es evidente que me hubiera gustado que Juan estuviera con nosotros porque venía trabajando con el filial para tener esa posibilidad en cualquier momento, pero tiene una molestia y no está bien», reconoció el entrenador del Sporting, desvelando una parte de su planteamiento. Sin el gallego, Quintero aumenta sus opciones de despedir el curso regular con una titularidad, pese a ser un futbolista que no ha tenido ningún minuto con Baraja.

