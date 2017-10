«La banda no es mi posición habitual, pero me adapto» Michael Santos avanza con el balón en la sesión. / ARNALDO GARCÍA «El entrenador no me dijo nada, pero intento hacer todo lo que puedo a la hora de defender», señala Michael Santos A. MAESE GIJÓN. Viernes, 20 octubre 2017, 01:01

Michael Santos es ese tipo de personas que no pierde la sonrisa pese a que no atraviese por su mejor momento personal. En el ámbito deportivo, el uruguayo no tiene mayor queja. Quizás una. La de venir jugando pegado a la banda izquierda en lugar de hacerlo como delantero centro. Pero le quita importancia: «El entrenador me pone en la banda, que no es mi posición habitual, pero me adapto para poder ayudar al equipo».

Al margen de su ubicación en el campo, el atacante hizo ayer referencia a las palabras de Paco Herrera cuando el técnico aseguró que «Santos no defiende porque no sabe, pero se lo permito». El rojiblanco explicó que «el entrenador no me dijo nada, pero intento hacer todo lo que puedo a la hora de defender».

El último encuentro en el que Santos fue parte de la alineación inicial fue ante el Sevilla Atlético. Un enfrentamiento que jamás olvidará debido al duro choque que sufrió con el guardameta rival Caro. «El golpe nos asustó a todos, pero una vez que realicé todas las pruebas me fui a casa, donde me recuperé muy bien». Ahora, totalmente en forma, espera una nueva oportunidad para formar en el ataque rojiblanco, aunque admite que «los compañeros están haciendo muy bien el trabajo».

Feliz en Gijón

Dos meses después de su presentación como jugador del Sporting, el futbolista analizó su estancia en la ciudad: «Ya le dije a mi pareja que Gijón es un sitio muy bueno para vivir». Los planes de futuro de Santos pasan por Mareo. Al menos, así lo expresó ayer tras la sesión matinal del equipo. «Me gustaría seguir muchos más años», aseguró.

Una situación que podría llevarse a cabo porque su estancia en Málaga no le trae buenos recuerdos. «Ahora me centro solo en el Sporting, no quiero saber nada más», hizo hincapié el delantero, que también desveló que «cerré las redes sociales porque me cansé de las críticas. La afición de Málaga hablaba mal de mí y tomé esa decisión».