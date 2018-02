Sporting Baraja: «La fiabilidad del equipo en casa me da tranquilidad» El técnico espera que «el derbi se quede atrás porque la competición sigue» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 9 febrero 2018, 13:21

El Sporting intenta pasar página. Para ello Baraja espera que el equipo se muestre en Estadio de El Molinón como en los últimos encuentros. “Llevo siete partidos con cuatro victorias en casa. Tengo la tranquilidad de que en El Molinón somos fiables”, asegura el preparador.

No ha sido una semana sencilla para los rojiblancos. “Desde el martes que empezamos a entrenar llevamos el pensamiento al próximo partido que es el Numancia. Es importante zanjar el tema del partido del Oviedo porque esto sigue”, apunta el vallisoletano, que no esconde que la plantilla ha está dolida por la derrota en el Carlos Tartiere: “Somos sensibles a un partido de esta envergadura. El sentimiento que genera en la afición hace que tengamos una mala sensación de no haber ganado el derbi”.

A su manera, Rubén Baraja intenta matizar sus palabras del pasado domingo en el Tartiere. Tras el duelo aseguró que “el equipo no tiene el poso físico para jugar de tú a tú ante el

Oviedo”. Seis días después matiza sus declaraciones: “Estoy tranquilo en cuanto a la plantilla que hemos confeccionado. Pienso que hemos hecho un equipo con variantes. Este equipo es competitivo y con soluciones. Ahora tenemos alternativas que antes del mercado no teníamos. El equipo está en una buena dinámica”.

Por último, el ‘Pipo’ destaca el buen comportamiento de la afición tras ser cuestionado por la sanción de 75.000 que propone Antiviolencia al club por las imágenes del último entrenamiento en El Molinón antes del derbi con los jugadores rojiblancos despidiéndose de la afición ante los Ultra Boys de rodillas: “El comportamiento de la afición del Sporting ha sido ejemplar”.