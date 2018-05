Baraja: «El 'play off' es un gran premio»

Nueve días después de que el Sporting cayera ante el Tenerife, los rojiblancos recibirán en El Molinón al Granada. En medio de una crisis de resultados, con tres derrotas consecutivas, Baraja recordó que «el 'play off' es un gran premio».

El preparador no quiere restar importancia a la tercera posición que tiene a su alcance para jugar las eliminatorias a Primera con cierta ventaja respecto a sus rivales: «Lo más importante es tratar de centrarnos en nuestro objetivo que no es otro que sacar adelante el partido para asegurar el 'play off' y ser terceros. Pensar en el ascenso directo nos resta energía».

Además, el técnico desveló la reunión que mantuvo con su vestuario al inicio de la semana. «Hablamos todos un poco de la situación del equipo. Tenemos que analizar las cosas desde una perspectiva global. Les mandé un mensaje de confianza, de tranquilidad. He recordado lo que hemos hecho en El Molinón jugando contra grandes equipos. Eso nos tiene que dar tranquilidad», comentó.

En cuanto a la presión añadida por ser las últimas jornadas de la competición, Baraja dejó claro que «el equipo ha sabido responder siempre a un número de adversidades. No podemos excusarnos en que llevamos 40 partidos. Esto es el Sporting, hay que aguantar la presión que supone jugar en este equipo sin excusas».

