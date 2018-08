Baraja sobre Barba: «Todo el mundo tiene un precio» El técnico rojiblanco justificó la ausencia del jugador durante el partido ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 2 agosto 2018, 03:17

La ausencia de Barba en el partido tiene un motivo. «Sufre molestias en su rodilla derecha y no queremos forzar», dijo Rubén Baraja. Al igual que sucedió con Sergio, el técnico afirmó públicamente que «cuento con él porque es un jugador importante», aunque dejó entrever su salida: «Todo el mundo tiene un precio y son circunstancias que no podemos controlar. Si vienen y pagan su cláusula, no podemos hacer nada».