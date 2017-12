Sporting | Baraja: «Estamos a tiempo de todo»

Llegó acompañado de su cuerpo técnico. Y lo hizo para brindar por el 2018. Rubén Baraja alzó la copa junto a José Ramón Rodríguez, segundo entrenador, Manuel Poblaciones, preparador físico, y Diego Tuero, entrenador de porteros, para pedir para su Sporting una segunda vuelta sin sobresaltos. «Estamos a tiempo de todo», afirmó el preparador, que confía en recuperar a la mayoría de sus jugadores para estrenar el nuevo año en El Molinón ante el Córdoba.

La plantilla rojiblanca regresó al trabajo con los deberes navideños, que marcó 'El Pipo', realizados. Los registros de los GPS con los que se fueron de vacaciones demostraron al vallisoletano que todos y cada uno de sus futbolistas realizaron las cuatro sesiones que tenían en el plan marcado por Manuel Poblaciones. «Es importante que descansaran un poco, pero no fue un descanso físico», señaló el entrenador, que destacó la importancia de que sus jugadores se encuentren en buenas condiciones porque «la profesión les exige que estén con el peso adecuado, con un índice de grasa corporal bajo».

Siete fueron las ausencias en la vuelta a los terrenos de juego del cuadro gijonés. Cuatro futbolistas con permiso, dos enfermos y tan solo un lesionado. Álex López es, a día de hoy, el único jugador que se encuentra en la enfermería debido a molestias musculares. El centrocampista no se recupera de sus problemas de espalda, por lo que es una baja segura para el primer enfrentamiento de 2018.

Las buenas noticias para Baraja llegan en el centro del campo y en la delantera. Sergio Álvarez se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros, mientras que Carlos Castro recibió el alta médica después de superar el esguince en su tobillo que le impidió viajar con el equipo a Granada para despedir 2017.

«Las lesiones las estamos dejando atrás y solo espero tener a la inmensa mayoría disponibles para hacer un buen partido ante el Córdoba», indicó el preparador. El Sporting disputará tres de los cuatro encuentros del mes de enero en El Molinón, un apoyo extra para los rojiblancos en su lucha por regresar a los puestos altos de la clasificación: «Me gustaría jugar todos los partidos en casa. Sin duda la afición nos tiene que ayudar y empujar. Buscaremos un ambiente muy parecido al que tuvimos ante el Tenerife en el último encuentro».

Baraja no quiso entrar en detalles sobre el futuro de los hombres con menos minutos de la plantilla. Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, el preparador, como viene siendo habitual, se mostró cauto a la hora de referirse a sus hombres. «Entiendo que los que no jueguen estén enfadados, pero el mercado es el que marcará tanto las salidas como la llegadas», comentó el vallisoletano, que reconoció haber mantenido una reunión con Miguel Torrecilla para planificar el mes de enero.

Mientras, la secretaría técnica peina el mercado en busca de posibles incorporaciones, Baraja ya disfruta del hombre cuya ausencia causó un desbarajuste en el equipo de Paco Herrera. Sergio Álvarez volvió a pisar el césped junto a sus compañeros un mes y medio después de que se lesionara durante el calentamiento previo al encuentro ante el Valladolid.

«Es un jugador importante no solo por lo que puede aportar en el campo», afirmó Rubén Baraja. El entrenador conoce a la perfección el rol que desempeña el futbolista tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Por ello, no quiere arriesgar en su recuperación: «Quiero que esté al cien por cien. No podemos permitirnos una posible recaída de su lesión».

El centro del campo es una de las posiciones a reforzar por Torrecilla. Una demarcación que ocupa Cristian Salvador en el filial. Pero por el momento Baraja prefiere esperar. «Es una de las alternativas que tenemos, pero necesito verlo y ahora está lesionado», concluyó el preparador.

Síguenos en