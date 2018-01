Barba, sobre el presunto interés del Nápoles: «Pienso que voy a seguir en el Sporting»

"Pienso que voy a seguir. Claro que puede pasar de todo, pero ahora estoy aquí al cien por cien". Federico Barba habló este mediodía del presunto interés del Nápoles en hacerse con sus servicios. El Real Sporting de Gijón no ha recibido ninguna propuesta, pero en cualquier caso avisó de que se remite a la cláusula de rescisión del italiano, de 3 millones de euros en Segunda, si llegase algún planteamiento en estos últimos días del mercado. Con todo, no quiso alimentar mucho esta situación Barba, quien se limitó a comentar, ambiguo en sus respuestas, que conocía esta situación por sus compañeros. "No leo mucho", agregó el central, quien sí señaló sobre Maurizio Sarri, técnico del Nápoles y que le dirigió durante su carrera, que "lo conozco muy bien y, sino es el mejor entrenador del mundo, es uno de los mejores, pero tiene un buen equipo y en defensa muy buenos jugadores".

De vuelta al Real Sporting de Gijón Barba reconoció su ilusión por disputar el derbi frente al Oviedo, pero, al mismo tiempo, también confesó el palo que supondría para él ver la quinta tarjeta amarilla frente al Nástic: "Un poco sí me preocupa (perderse el derbi). Si el entrenador piensa que puedo jugar, quiero, claro, pero en un partido puede pasar de todo, si juego y veo la amarilla". Y repitió su deseo: "Me gustaría jugar el derbi, obvio".

Por otra parte, el equipo volvió a ejercitarse esta mañana en Mareo. Cristian Salvador volvió a repetir con Baraja, quien únicamente no pudo contar con Pablo Pérez y Calavara, al margen.