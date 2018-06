Bergantiños vuelve al Dépor Bergantiños, el pasado domingo, delante de Óscar Plano. / D. ARIENZA El centrocampista gallego comunicó en persona su decisión final a Miguel Torrecilla el viernes en Mareo JAVIER BARRIO Gijón Domingo, 17 junio 2018, 02:16

No se quedará. Álex Bergantiños volverá a jugar en el Deportivo la próxima temporada. El centrocampista tenía hasta la mitad de la semana que viene para tomar una decisión, concluida la temporada, pero no quiso dar largas, fiel a la buena impresión profesional que ha dejado en Gijón. Resolvió la incógnita unos días antes, pesando en su decisión el fuerte vínculo emocional que tiene con el equipo gallego, que ya le había empezado a lanzar mensajes desde antes del final de la temporada.

Fue el propio Bergantiños quien comunicó su decisión a Miguel Torrecilla el viernes, en una reunión que los dos mantuvieron en Mareo. Aunque el Sporting no la confirmó hasta ayer, al mismo tiempo que el Deportivo comunicaba su repesca para el nuevo proyecto, convirtiéndose automáticamente en rival del equipo de Baraja para la próxima temporada. «Nunca he sido amigo de las redes sociales, de las ruedas de prensa o de otros protagonismos, pero, tanto mi familia, como yo, no queremos marcharnos ni del Sporting, ni de Gijón, sin dar las gracias», comunicó el gallego en la web del club.

«Nunca nos hubiéramos imaginado que en ningún club, ni en ninguna ciudad, podíamos habernos sentido tan bien, tan queridos y tan integrados. Gracias por tanto cariño recibido. Siempre el Sporting, Gijón y Asturias estarán en nuestros corazones», finalizaba el gallego, sin duda uno de los mejores jugadores de la temporada, sumando un total de 36 partidos y un gol, situado como el tercer máximo recuperador de la categoría. Ahora, el Sporting tendrá que buscar un mediocentro que, en principio, será de perfil diferente, con mayor capacidad para la creación. Más claro estaba ya el futuro de Álex López, quien aprovechó sus redes sociales para decir adiós, reconociendo que llegó en el verano con «ilusiones y expectativas altas que no se pudieron cumplir, ni individual ni colectivamente. Lo siento profundamente».

Por otra parte, Berto Cayarga comunicó ayer al Sporting que no seguirá en Mareo, desestimando la propuesta que el club le había planteado en los últimos días, con un contrato por dos temporadas -el primer año aprovechando su condición de sub 23 para poder alternar con el filial y el primer equipo si Rubén Baraja lo estimaba oportuno- y un incentivo económico. En Mareo había interés por seguir contando con sus servicios, pero finalmente se marchará. Desde Santander, por otro lado, informaban de que el extremo avilesino se encontraba ya muy cerca de firmar por el Racing de Santander, al que, salvo giro inesperado, se unirá en pretemporada.

