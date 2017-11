Bertín se suma al ensayo del primer equipo en el regreso al trabajo de los rojiblancos Bertín, ayer en Mareo. / A. G. A. MAESE GIJÓN. Jueves, 23 noviembre 2017, 01:05

La ausencia de canteranos y de asturianos en la última alineación confeccionada por Paco Herrera no ha sentado bien en el entorno rojiblanco. En medio de la polémica generada al respecto, el entrenador Paco Herrera citó ayer a Bertín, extremo zurdo del filial.

El jugador se sumó al trabajo del primer equipo. No es la primera vez que lo hace. Es habitual en Paco Herrera que un jugador del filial, además de los habituales como son Dani Martín Nacho Méndez y Pedro Díaz, se ejercite a sus órdenes. En el caso de Bertín, es la segunda vez que lo hace desde que comenzó el presente curso. Hasta el sábado, día en el que se conocerá la convocatoria, no se conocerá si la opción del jugador zurdo para reforzar una posición en la que hay escasez de efectivos es real o no.

Por otro lado, tanto Lora como Álex López se mantendrán una semana más de baja. Ni el lateral ni el centrocampista viajarán a Albacete, al igual que Sergio.