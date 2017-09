«No hemos sido capaces de acertar en la portería rival» El técnico Paco Herrera se queja al cuarto árbitro durante el partido. / ARNALDO GARCÍA Paco Herrera destacó la actuación de Dani Martín en un partido «con muchas alternativas para los dos equipos» VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Miércoles, 20 septiembre 2017, 03:33

Pese a la eliminación, Paco Herrera extrajo varias lecturas positivas del juego ofrecido por su equipo ante el Numancia. La primera es la confirmación de que tiene un nuevo portero. La actuación de Dani Martín no escapó de los elogios del técnico catalán, que manifestó una vez más su confianza hacia el joven meta. «Cuando vine aquí sabía que es un portero de total garantía. Yo siempre metí a Dani como uno más», explicó el entrenador rojiblanco, quien no descartó la posibilidad de que sea titular el sábado frente al Lorca en Liga. «Si lo trato como uno más, perfectamente puede ser así», anunció.

Herrera explicó que el debut del gijonés «no me ha sorprendido», aunque no quiso centrarse solamente en la figura del meta. El técnico destacó también la actuación de Nacho Méndez, del que aseguró que «ha hecho un partido fantástico en el tiempo que ha estado en el campo». «Se le ha visto maduro y me gustaría poner a los dos en la mesa para darnos cuenta de que tenemos dos magníficos jugadores. Nacho ya ha debutado y Dani tiene todas las opciones para el próximo partido, sabiendo que Diego no llega», explicó el entrenador rojiblanco.

En cuanto al partido, Herrera destacó que «ha tenido muchas alternativas». «En la primera parte, a pesar del gol, no estábamos bien. Hemos ido corrigiendo poco a poco y conseguimos ir a más hasta hacer nuestro el partido, pero no hemos sido capaces de acertar en la portería», resumió Herrera, quien destacó que sobre el césped de El Molinón se vio «un partido muy bueno para los espectadores».

El catalán también pasó de puntillas por la actuación arbitral, aunque sin entrar a analizar jugar concretas. «No me gusta hablar de esto, pero creo que ha habido algunas injusticias en el partido que nos han hecho mucho daño», lamentó.

Pese a la eliminación, Herrera descartó que su equipo atraviese un problema anímico. «Es un problema de identidad en algunas cosas. En la segunda parte, cuando hemos tenido el control absoluto del partido, me ha sorprendido ver a Álex Bergantiños y a Álex López seguir corriendo cuando vienen de jugar poco el año anterior», destacó el entrenador rojiblanco.

Herrera, además, negó que el Sporting atraviese una crisis. «En este partido hemos hecho cosas muy interesantes. Sigo diciendo que este equipo va a crecer. No estoy para nada preocupado por haber perdido el otro día o haber empatado hoy. Sé que todo va a salir a la luz y que vamos a hacer cosas muy buenas, como hemos hecho en muchos momentos de hoy (por ayer)», argumentó.

«Un partido trepidante»

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, destacó que ayer se vio en El Molinón «un partido trepidante que podía caer en cualquiera de los dos lados». El técnico vasco también tuvo palabras de elogio para el joven Dani Martín, del que afirmó que «ha sido decisivo para llegar a la prórroga». «Sé que es bueno, pero en un escenario como El Molinón debutar así... Ha estado inmenso», apostilló para ensalzar la actuación del cancerbero gijonés.

Arrasate, pese a la racha reciente del Sporting, aseguró que sigue considerando al conjunto rojiblanco «el máximo favorito para ascender». «Si gana el sábado al Lorca recuperará la confianza y tirará para arriba seguro», concluyó el entrenador del Numancia.