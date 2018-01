«Si algo me caracteriza como jugador es que llego a las dos áreas» El futbolista Hernán Santana, en el centro, junto el agente Javi Rico, a la derecha, y uno de sus intermediarios canarios. / PALOMA UCHA «Hasta que no jugué en El Molinón no me di cuenta de que estaba en el fútbol profesional», afirma Hernán, el primer refuerzo invernal ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 29 enero 2018, 20:06

Es la primera vez en su carrera deportiva que Hernán Santana abandona Las Palmas para probar fortuna lejos del club que le vio crecer. «Todo esto es nuevo para mí», comentó ayer, en una conversación mantenida con EL COMERCIO, media hora antes de que comenzara el partido del Sporting en Estadio de El Molinón

La sonrisa del nuevo jugador rojiblanco no se borró en todo el día. Su avión aterrizó en Asturias a última hora de la mañana. Y se fue directo al hotel gijonés en el que se aloja. A las 15.30 horas se subió a un taxi para pisar por primera vez Estadio de El Molinón como jugador del Sporting.

«He tenido la suerte de venir en varias ocasiones como visitante y desde el primer día este estadio siempre me ha transmitido algo diferente», señaló el centrocampista, impaciente por respirar el ambiente que se vive en Gijón con el fútbol. El Sporting ficha a un centrocampista que se caracteriza, en sus propias palabras, «por llegar a las dos áreas, aparecer en segunda línea y, si puedo, marcar algún gol». Santana no tuvo duda en elegir el Sporting como su segunda casa después de Canarias. «Hasta que no vine a Estadio de El Molinón en la temporada que debuté con Las Palmas no me di cuenta de que estaba jugando en el fútbol profesional», subrayó las segunda incorporación invernal de Miguel Torrecilla, que el miércoles se integrará en el trabajo del equipo.

El mediocentro abandona la Primera División para embarcarse en la aventura rojiblanca con el claro objetivo de ascender. «A veces hay que dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante», comentó sobre el cambio de categoría. Antes de abandonar el hotel, Santana declaró que «vengo a aportar trabajo y sacrificio».

Acompañado por su representante, Javi Rico, el rojiblanco cogió un taxi para desplazarse al estadio. Faltaba algo menos de media hora para que comenzara el encuentro. El choque lo vivió desde el palco de autoridades y en el descanso ofreció su punto de vista sobre lo que había vivido durante la primera mitad.

«Resultado justo y positivo»

El gol de Santos, en el último instante, sirvió para que el Sporting tomara el camino de los vestuarios con ventaja en el marcador. «El resultado es positivo y justo», comentó antes de indicar que «me encuentro muy feliz por estar aquí». «El Sporting apostó bastante por mí desde que se dio la oportunidad y es algo que quiero agradecer», hizo hincapié.

Hernán Santana destacó el buen ambiente que se vive en Estadio de El Molinón «Sin duda es un plus que te ayuda a tomar la decisión de recalar en el Sporting», puntualizó. El rojiblanco se ha comprometido con el club gijonés por lo que queda de temporada y tres más, un ejemplo de la confianza que tiene Torrecilla en el futbolista. «Firmar por ese tiempo me permite tener una mejor adaptación al club, al vestuario y al entorno», concluyó.

La incorporación del centrocampista podría no ser la última en el Sporting. La secretaría técnica estudia la posibilidad de fichar a un lateral derecho, además de reforzar la parte ofensiva del equipo. La marcha de Stefan deja un hueco en la delantera, que podría ser ocupada por un nuevo punta. Posiblemente, del mercado extranjero.

Mientras, la confirmación del fichaje del serbio por el Videoton húngaro supondrá la liberación del Sporting de la opción de compra que tenía pactada con el Getafe. En Mareo ya lo asumían, al considerar que no se cumplirán las cláusulas de minutos y goles que se habían incluido.