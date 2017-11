Carmona: «Disfruto de la continuidad que nunca tuve en el Sporting» El mallorquín espera regresar de Reus con los tres puntos ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 2 noviembre 2017, 13:30

Tres bajas tiene Paco Herrera para el encuentro ante el Reus. A las ya conocidas bajas de Lora y Álex López se les sumó Xandao. El central que ayer no se ejercitó con sus compañeros no llega a tiempo para el choque liguero.

Un partido, el del sábado, en el que sí estará Carlos Carmona. El atacante no espera un partido similar al que jugó el Sporting allí en la Copa del Rey: “Los partidos de Copa y de Liga son muy distintos. Mañana veremos vídeos sobre ellos. Nosotros seguiremos igual, con una presión alta para intentar venir con los tres puntos”.

En el banquillo rival estará sentado un exrojiblanco como López Garai, que compartió vestuario con Carmona. “Están en buena racha. Es curioso que un excompañero ya esté en los banquillos, pero cuando empieza el partido te olvidas de todo”, señala.

Al mallorquín no le importa la posición en la que le sitúe Herrera siempre que esté entre los

once elegidos cada fin de semana: “Siempre he dicho que lo que quiero es jugar. Le da igual jugar en un lado o en otro. Estoy contento de poder ayudar al equipo”. Sobre su aportación al grupo, el mediapunta declara que “desde que llegué he pasado momentos buenos y malos. Me encuentro muy bien y tengo mucha continuidad, algo de lo que no disfruté con anterioridad”.