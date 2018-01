Castro: «Quiero quedarme aquí» Rubén Baraja, en el inicio de la sesión de ayer, dialoga con el delantero Carlos Castro. / ARNALDO GARCÍA «Daré el cien por cien para que el míster siga contando conmigo», promete el canterano, autor del primer gol frente al Córdoba J. BARRIO GIJÓN. Lunes, 8 enero 2018, 03:43

Acostumbrado a inviernos movidos, con amagos de cambio de domicilio incluidos, Carlos Castro manifestó ayer su intención de completar esta temporada en Gijón sin sobresaltos de enero, ni solicitudes para salir cedido. «Tengo ganas de intentar convencer al míster. Quiero quedarme aquí. Sí que es verdad que todo el mundo busca minutos, pero también hay que ganárselos. Voy a dar el cien por cien en todos los entrenamientos y partidos para que el míster siga contando conmigo», concedió el delantero de Ujo, aliviado por haber visto puerta por primera vez en el curso frente al Córdoba.

De ahí, y por supuesto de la sufrida victoria del sábado, partía la alegría del canterano, que colocó el primer golpe al conjunto andaluz después de algo más de ocho meses sin festejar. «Llevaba mucho tiempo sin marcar un gol y tenía muchas ganas, pero no me puedo parar ahí. Tengo que seguir entrenando y dar ese nivel para que el míster siga contando conmigo», asumió Castro, cuyo último gol, antes del sábado, se remontaba a la desesperada visita del Sporting a Pamplona de la pasada temporada. «Tengo que aportar cosas en los partidos y en los entrenamientos para que el míster piense en mí. Es lo que voy a hacer para intentar hacerme un hueco en el once», manifestó ambicioso.

«Tenemos al mejor portero»

A renglón seguido abordó el partido del sábado frente al Córdoba, con una victoria comprometida hasta el último suspiro, en el que Diego Mariño emergió para sofocar el incendio con una instintiva parada final. «Está espectacular», confirmó Castro sobre el momento excelso del portero gallego. «Hizo otro paradón de nuevo, porque nos hubieran empatado, pero también los porteros están para eso y nosotros tenemos al mejor», concluyó rotundo en relación a su compañero.

Sobre la estrechez de la victoria, Carlos Castro consideró que «la Segunda División es así», recordando que «llevamos pocas semanas con el nuevo míster y habrá que ir viendo poco a poco lo que estamos trabajando». Pidió paciencia un poco más adelante en relación a la propuesta de Rubén Baraja, insistiendo en que «todavía estamos trabajando nuevos aspectos y seguro que se verá una mejora».

En su nueva sociedad con Michael Santos se reconoció cómodo, aunque confesó que «también me gusta ser un punta referente para estar en la línea de centrales». Pero, aseguró, «con Santos me entiendo muy bien; es un jugador de mis características, que busca desmarques, y también me ayuda a descolgarme un poco».