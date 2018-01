Castro volvió a ver puerta 259 días después de su último gol

Carlos Castro quiere volver a ser uno de los ídolos del sportinguismo. El jugador de Ujo no está completando su mejor temporada. Desde el comienzo de la Liga no ha tenido apenas continuidad en las alineaciones y los minutos que ha tenido no los ha aprovechado como él mismo esperaba. Reñido con el gol desde el inicio de la competición, el canterano rojiblanco rompió ayer su mala racha cuando empujó un centro de Isma López que cogió a contrapié a los centrales del Córdoba.

Con su habitual gesto con la mano en la sien ante el fondo Sur, el atacante festejó su tanto que fue muy celebrado por sus compañeros, conscientes de la importancia que tiene recuperar a Castro para la segunda vuelta.

Llevaba 259 días el delantero de Ujo sin 'mojar' y eso había sido una mochila muy pesada para él, que tuvo que lidiar con las críticas después de su grosero error en un lanzamiento de penalti en el partido ante el Sevilla Atlético.