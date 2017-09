«Tengo claro que lucharemos por estar entre los dos mejores de la Liga» Sobre el pique entre Stefan y Quintero durante la última sesión, Herrera le quita hierro. «A veces es bueno que pasen esas cosas », dice A. MAESE GIJÓN. Sábado, 23 septiembre 2017, 02:11

Paco Herrera puso un punto de optimismo unas horas antes de que la Liga regrese a Gijón. Lo hizo porque no quiere oír hablar de baches, crisis o malas dinámicas. «Tengo claro que lucharemos por estar entre los mejores de la Liga», indicó el preparador que tiene una fe ciega en sus futbolistas. «Sé que este equipo al final estará arriba porque tiene calidad de sobra», añadió el entrenador después de lidiar con la incógnita de la portería.

Herrera no teme una reprimenda por parte de la afición sobre sus decisiones, lo que realmente le preocupa es que «no hagamos un buen partido. Todo lo demás lo aceptaré», comentó.

El técnico no se mostró preocupado ni nervioso por lo que pueda suceder esta tarde en El Molinón. Es más, se vio a un hombre con la tranquilidad que le aporta ver la intensidad con la que se ejercitan sus hombres.

«Estoy ayudando a Carlos Castro. Lo veo mucho mejor, tiene todo mi apoyo»

El ejemplo fue el pique que protagonizaron Stefan y Juan Quintero. El delantero se quejó en medio de un partidillo de la excesiva dureza con la que se estaba empleando el colombiano. El preparador no dudó en detener la sesión para gritar que «esta es la intensidad que quiero ver mañana». Unos minutos después, ante los medios de comunicación, Herrera explicó lo sucedido: «Hubo un calentón en el entrenamiento. A veces no es malo. En este caso me parece hasta bueno, incluso uno de los dos me dijo que se habían dado un abrazo y que habían zanjado el tema. He visto a la gente muy enchufada».

No fueron los únicos que demostraron que tienen ganas de demostrar su valía. Carlos Castro, que es baja por sanción después de haber sido expulsado en Soria, se ejercitó en solitario una vez que finalizó el entrenamiento.

El de Ujo se dedicó a ensayar disparos desde la frontal junto al segundo entrenador, Ángel Rodríguez, el preparador físico, David Chorro, y Mariño: «Le estoy ayudando. Le ha perjudicado mucho la pretemporada, pero le veo mejor. En el último partido estuvo muy bien e incluso pudo anotar. Tiene todo mi apoyo».