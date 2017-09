Sporting Sporting | La Copa brinda una terapia de choque Nacho Méndez, entre Santos y Álex Bergantiños, trata de hacerse con un balón. / ARNALDO GARCÍA El Sporting busca ajustar cuentas con el Numancia en la tercera ronda del torneo del K. O. | Herrera renovará por completo el once, al que podrían volver Álex Pérez y Stefan, con el estreno de Dani Martín y la titularidad de Nacho Méndez JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 19 septiembre 2017, 02:33

No termina de enganchar la Copa en su fase más madrugadora, especialmente a las hinchadas de los equipos de Segunda. Todas tienen sus ojos clavados en la clasificación de la categoría, en las posibilidades de la siguiente jornada y en pegar una buena zancada para coger una óptima posición en las alturas o en la zona media, libre de peligro. Pero al Sporting, emparejado por segunda vez en tres días con el Numancia, el torneo del K. O. le servirá como una terapia de choque tras el fiasco de Soria. La sombra de este partido está siendo alargada por la triste cara que manifestó el equipo, desconocido y sin la solidez defensiva que había expresado el proyecto, que aglutinó en una sola tarde más datos negativos que en las cuatro jornadas precedentes.

El Sporting alcanza la tercera ronda de la Copa, la última a partido único y con el aliciente de medirse a un Primera en la siguiente fase, con ganas de despojarse del estigma que se ganó por méritos propios en Los Pajaritos, un estadio que bajó al frío suelo al equipo rojiblanco. La eliminatoria frente al Numancia propone una especie de 'vendetta' a los gijoneses, pero no será completa hasta el sábado, con la visita a Gijón del Lorca y tres puntos en juego para pujar por el objetivo. En cualquier caso, los muchachos de Herrera están forzados a ofrecer una buena imagen esta noche ante los sorianos y al triunfo, sin que los múltiples cambios que haya en el once sirvan como atenuante.

Lo tiene claro el técnico catalán y sus propios futbolistas, a los que ayer todavía detectó bastante afectados por la paliza recibida en Los Pajaritos. Pero no hay margen para flagelarse con esta calamitosa imagen porque el Numancia, que se presentará en El Molinón austero y espartano como siempre, será de nuevo un hueso, exigente, laborioso y amenazante de la estabilidad que había hasta hace unos días en Gijón. Con otro traje, eso sí, porque Jagoba Arrasate planteará como Herrera una revolución total en su esquema, pero sin abandonar la esencia de su propuesta.

El técnico estudia un cambio de dibujo y la posibilidad de alinear al serbio con Castro

Con la única salvedad del convaleciente Diego Mariño, el entrenador del Sporting ha llamado a filas a los 24 futbolistas que tiene disponibles, entre ellos los tres canteranos -Dani Martín, Nacho Méndez y Pedro Díaz- y Álex Pérez. Representó el defensa madrileño, en ese sentido, la única buena noticia de la primera jornada de trabajo, completando el entrenamiento del lunes y sin resentirse de sus molestias. El dispositivo defensivo del Sporting le echó de menos en Soria y, si esta mañana confirma su recuperación definitiva en una sesión que está prevista justo antes del choque, Herrera tiene decidido devolverle a la titularidad. Habrá algún caso, en el once de esta noche, de futbolistas que participen en la Copa y también, el sábado, en el partido de liga frente al Lorca.

Moi Gómez y Stefan

La renovación de personal será casi completa en la libreta, aunque todavía queda el recorte definitivo de la convocatoria tras el entrenamiento de esta mañana en Mareo. La estimaba el propio entrenador del Sporting en casi un 100%. Hay alguna duda con el dibujo y con los elementos para interpretarlo, aunque está claro el debut del jovencísimo portero Dani Martín y el más que posible estreno como titular de Nacho Méndez, la llave, con su gol, de la victoria frente al Reus en la anterior eliminatoria. A partir de ahí, delante del prometedor meta, irá Herrera situando a los futbolistas que no participaron el sábado, aunque alguno de ellos, como Moi Gómez o Stefan, sean potenciales titulares. En todo caso, no está muy claro si el preparador catalán combatirá con el serbio en la punta de lanza o con Carlos Castro, al que no quiere estigmatizar tras su expulsión en la Liga, o con los dos al mismo tiempo.

El principio con el que el técnico catalán trabaja en su laboratorio es el de recuperar la fiabilidad defensiva del sistema, que hizo aguas ante el Numancia, que se embolsó tres goles evitables, aunque el primero fuera precedido de una mano de Íñigo Pérez palmaria. Los fundamentos básicos del equipo de Arrasate -presión adelantada, solidez defensiva, aprovechamiento de las acciones de estrategia y contraataque- dejaron grogui al Sporting. Una clase magistral de cómo se las gastan en Segunda División. Y Paco Herrera quiere enterrar ese recuerdo con una faena más redonda antes de la función del sábado.

Refrescar las piernas

Arrasate también ha recurrido a la despensa para refrescar las piernas de sus pupilos y equilibrar el kilometraje de su plantilla este martes, buscando cargar las pilas de los más insatisfechos. Como el Sporting, poco a nada tendrá que ver el Numancia con el del sábado en Los Pajaritos. Desde la portería, con el internacional marroquí Munir, hasta el ataque, donde posiblemente asomen Higinio y Guillermo, con Nacho y el intermitente Dani Nieto, máximo goleador en la pretemporada del conjunto soriano, en los costados. En el banquillo se cobijarán Pablo Valcarce, Pere Milla, Del Moral y alguno más que contribuyó al estropicio rojiblanco en Los Pajaritos. En Soria, por el contrario, se ha quedado Íñigo Pérez, protagonista en casi todas las acciones de los goles numantinos, incluido el primero, en el que se llevó el balón ante Carmona con un palmeo.

La Copa del Rey facilita al Sporting esta noche la posibilidad de librarse de la resaca que arrastra a cuestas desde Soria, aunque sin puntos en juego, con el pase a una ronda del torneo más agradecida y vistosa. Pero, con todo, flota en el ambiente la imperiosa necesidad de recuperar fiabilidad en cualquier formato de competición que se presente, tratando de desquitarse de lo sucedido frente al Numancia.

Síguenos en: