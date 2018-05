«El corazón siempre me dirá que Manolo fue el mejor»

-¿Quién ha sido su mejor amigo?

-No me podría quedar con uno. Guardo un gran recuerdo de Luis Morán, por ejemplo, sobre todo del inicio. Fue el que me acogió en el filial. Desde el primer calentamiento, cuando el míster nos hizo correr por parejas, me ayudó. Hice también mucha amistad con Cote, con el que compartí habitación, con Canella, con el que llevo muchos años. Con 'Pichu', De las Cuevas, Diego Castro... Han sido muchas horas.

-Con Cote y la Fórmula-1 tuvo un problema serio...

-(Risas). Con Cote fue la típica relación de amor-odio con una novia. Es buena gente, no, lo siguiente. Pero muy cabezón para lo suyo. Mucho. Ahora lo cuento y me hace gracia, pero en el momento me sentaba fatal. Siempre se levantaba a las seis o las siete de la mañana para ver la Fórmula-1 en directo cuando se corría en algún país lejano. Estábamos en un hotel y a lo mejor no nos teníamos que levantar hasta las ocho o las nueve. Y él lo hacía un par de horas antes de que sonase el despertador. Le decía: 'Cote, tío, que hay que descansar para el partido'. Y ponía la tele más baja. Pero yo la seguía escuchando. Llegaba un momento en el que se ponía pegado a la tele con el volumen al mínimo. No podía escuchar nada. No contento con eso, veía la carrera, bajábamos a desayunar y, como la repetían otra vez a las doce, ¡la volvía a poner!

-¿El mejor entrenador?

-De todos he aprendido y he tratado de coger lo mejor. Pero, sinceramente, el corazón siempre me va a decir Manolo (Preciado). Fue el que me dio la oportunidad de subir al primer equipo, de debutar. Me dio mucho cariño. Siempre será él.

-¿A quién le ha costado marcar?

-Le diría Marqués, que estuvo en el Espanyol. También en el Parma. Era un jugador de banda. En El Molinón salió de inicio. Era el típico futbolista rapidísimo, eléctrico, de regate y aceleración. Hubo dos o tres acciones en esos primeros 25 minutos que me dije: 'Hoy te va a tocar sufrir'. Luego tuvo que retirarse por un pinchazo. No me alegré de la lesión, pero descansé un poco.

-¿Messi es tan bueno?

-Es el jugador de este tiempo. El mejor desde que veo fútbol. Hace lo que quiere cuando quiere. Es un poco como Jony con nosotros. Sabes que siempre se va a ir por banda, pero, ostras, lo hace muy bien. Rara vez lo puedes parar.