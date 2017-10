«Me está costando encontrar la senda correcta» Paco Herrera da instrucciones junto al banquillo con su homólogo, Diego Martínez, a la derecha. / I. PORTO «No estoy logrando ese equilibrio entre defensa y ataque que necesita el equipo», lamenta Paco Herrera VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Lunes, 2 octubre 2017, 02:45

El partido ante Osasuna sembró nuevas dudas en la idea que Paco Herrera tiene para el Sporting. El técnico reconoció que el conjunto rojiblanco «ha perdido algunas virtudes» desde el inicio de la competición y no ocultó sus dudas sobre «Siempre encuentro el camino, pero esta vez me está costando», asumió el entrenador catalán.

Para el entrenador del Sporting, una de las claves del partido estuvo en el tempranero gol anotado por Osasuna, en «un error tremendo» de su equipo. «No sé si, si no hubiera sucedido tan pronto, hubiéramos encontrado la tranquilidad que hemos tenido en la segunda parte. A ellos les ha espoleado y a nosotros no ha hecho daño», aceptó.

Herrera, que calificó a Osasuna como «el mejor equipo de la categoría», explicó que el conjunto navarro «nos ha defendido bien y sobre robo nos han hecho ocasiones de gol». En la segunda parte, el técnico afirmó que el Sporting «fue mejor durante veinte minutos y hemos tenido ocasiones, pero su segundo gol lo ha disparado todo». En cuanto a la sobrepoblación en el centro del campo rojiblanco probada ayer, el técnico explicó que trató de mejorar de esa manera la recuperación del balón. «A nosotros nos cuesta hacerlo cuando no aparece Sergio, por eso lo he intentado hoy con más gente por dentro, pero no hemos sido capaces», afirmó.

La principal preocupación ahora del entrenador rojiblanco es que su equipo «se pueda identificar» en un periodo corto de tiempo. Para ello, considera fundamental «que en defensa tengamos la seriedad que teníamos al principio y que lleguemos arriba con sentido». «No estoy consiguiendo ese equilibrio entre defensa y ataque que necesita el equipo», lamentó Herrera, antes de explicar por qué, a su juicio, el Sporting ha mostrado en los últimos partidos una cara tan diferente de la de las primeras jornadas de Liga: «El hecho de insistir en que tuviéramos más la pelota, o que jugáramos muy juntos atrás, hizo que en los primeros partidos consiguiéramos ganar siendo un equipo casi de carácter defensivo. Eso para empezar esta bien, pero yo no quiero eso en el Sporting».

Herrera descartó que los malos resultados del equipo se deban a un problema de actitud. En el partido de ayer, el catalán puso el acento en el diferente perfil de los jugadores de ambos equipos. «Los jugadores que tenemos tienen buena actitud y tratan de hacerlo bien en el campo, otra cosa es que pretendamos que tengan el mismo vigor que a lo mejor tienen los de Osasuna. Son jugadores distintos. Su fútbol es de otra manera», explicó el técnico en un análisis que completó con un símil: «Es como si enfrentaras en el ring peso pesado con un peso pluma. El peso pesado es más contundente con su físico».

Herrera afirmó que la derrota «no es tan grave» por la situación liguera del equipo, aunque sí reconoció sentirse «preocupado conmigo mismo porque no conseguimos el equilibrio que busco». «A lo mejor es que somos así», concluyó el técnico del Sporting.