Cristian Salvador, sin posibilidad de subir hasta la apertura del mercado Martes, 14 noviembre 2017, 01:52

El futbolista del filial Cristian Salvador, de 22 años, no podrá competir con el primer equipo hasta que se abra el mercado invernal. Solo entonces, según la normativa vigente para los jugadores en su situación, el club podrá tramitarle la ficha del primer equipo, con lo que ya no podría participar con el filial, pero de momento la posibilidad de reforzarse con él frente a la baja de Sergio no es posible. Las opciones naturales para este fin de semana pasan, en ese sentido, por Rachid y el canterano Pelayo, toda vez que Nacho Méndez está sancionado. Los dos se entrenaron ayer con el primer equipo. Un jugador que gusta mucho a Herrera es Mateo Arellano, pero está lesionado.