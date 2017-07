SPORTING Cuéllar: «Quiero seguir en lo más alto» El portero se despide del Sporting en un acto en el que no pudo contener la emoción ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 6 julio 2017, 12:01

"No es una despedida, es un hasta luego". Fueron las primeras palabras de Iván Cuéllar cuando se sentó en la sala de prensa de El Molinón.

Aficionados del Sporting, parte del consejo de administración y Carlos Castro y Alberto Lora no quisieron perder la ocasión de vivir el adiós del guardameta como rojiblanco.

Cuéllar explicó los motivos, entre lágrimas, de su marcha. "Quiero seguir creciendo en lo más alto. Es una decisión profesional. Uno cuando es pequeño quiere estar en lo más alto siempre y por la edad que tengo tomo esta decisión".

El momento más emotivo fue cuando explicó que "dejo todo aquí" para continuar diciendo que "en ningún lugar estaré mejor que en Gijón".

Cuéllar no se quiso olvidar de nadie y uno a uno fue nombrando a cada jugador, trabajador del club y a Vega-Arango y en especial a Alfredo García Amado: "Es el hombre que me prolongó los contratos aquí hasta llegar al día de hoy".

Por último, el extremeño aseguró que "he crecido hasta lo máximo como portero. Lo he dado todo en todos los ámbitos. De ahí que también pensara que mi periodo de crecimiento había tocado techo. Tanto dentro como fuera del campo me he vaciado. Quiero seguir creciendo en lo más alto y en una etapa nueva. Me voy orgulloso y con la cabeza alta porque hacer historia en un club así es muy difícil".