«Debemos ser un equipo bien asentado y solvente» 01:31 Sergio Álvarez, ayer, se dispone a controlar un balón. / A. GARCÍA «El mejor juego llegará poco a poco, pero tenemos que intentar ser más fuertes en defensa», avisa Sergio Álvarez JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 4 octubre 2017, 03:41

El vestuario tiene detectado el problema del mal fútbol del Sporting o, por lo menos, la fórmula para recobrar con el tiempo la estabilidad y mejorar la puesta en escena. «El mejor juego va a ir llegando poco a poco», prometió el avilesino Sergio Álvarez, uno de los puntos de equilibrio del equipo, antes de solicitar que «tenemos que intentar ser más fuertes en defensa».

Esa es la consigna que retumba estos días en el vestuario del primer equipo, herido en su orgullo tras las dos últimas visitas, donde fue arrollado por el Numancia y Osasuna. «Nos estamos dejando puntos por el camino y tenemos que ser desde ya un equipo sólido, manteniendo una regularidad más larga», consideró el centrocampista, consciente de las lagunas que muestra el grupo, intermitente, en cada partido. Martilleó sobre esta misma idea en repetidas ocasiones, cambiando las palabras, pero no el trasfondo de la cuestión.

Fueron algunas de las premisas que estableció Paco Herrera en la breve charla que mantuvo con sus jugadores antes del inicio de la sesión porque, subrayó, «en un partido puedes estar mejor o peor con la pelota, pero tácticamente tenemos que estar bien y ser más disciplinados». Y, reiteró un par de cuestiones más adelante, «tenemos que estar bien asentados en el terreno de juego y ser un equipo defensivamente solvente».

«En casa tenemos la obligación de ganar prácticamente todos los partidos»

En relación al estado de ánimo del vestuario, el avilesino confirmó que no había ningún derrumbe. «El vestuario está con ganas de trabajar y hacer las cosas bien porque esto es muy largo y no podemos venirnos abajo; estamos a un partido de volver a meternos arriba», observó, rechazando la tesis de que el bajón se deba a un problema de actitud: «Eso, no. La gente está muy concienciada con el objetivo del equipo y todos queremos sumar».

Farolillo rojo

Cuando se alejó de los conceptos técnicos fue para poner su mirada en el partido ante el Sevilla Atlético, al que se negó a valorar como el farolillo rojo en una fase tan temprana, y sobre una atípica fase de tres encuentros en una semana. «En casa tenemos la obligación de ganar prácticamente todos los partidos», señaló sobre lo primero. «Tenemos que intentar sacar la mayor puntuación; es una semana para cuidarse más si cabe con la alimentación y el descanso», dijo sobre lo segundo.