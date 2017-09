«Mi debut en El Molinón es un sueño cumplido» El meta Whalley saluda a su compañero Dani Martín al término del duelo. / ARNALDO GARCÍA «Hemos luchado hasta el final, en la prórroga intentamos llevarnos el partido, pero no hubo manera», indicó el rojiblanco Pablo Pérez ANDRÉS MAESE GIJÓN. Miércoles, 20 septiembre 2017, 04:54

Los focos se centraron en Dani Martín. Fue uno de los primeros jugadores en abandonar el vestuario. Tranquilo, como si El Molinón no le hubiera ovacionado en varias ocasiones. «Es un sueño cumplido para mí», comentó con voz baja. Las cámaras y los micrófonos le siguen poniendo nervioso. No está acostumbrado a ser el centro de atención. «La pena fue la tanda de penaltis, creo que nos faltó fortuna», aseguró el guardameta que detuvo todo lo que se le puso por delante.

«Nunca pensé algo como lo que sucedió», indicó Dani Martín, quien explicó que «salí tranquilo a calentar porque sabía desde hace unos días que iba a jugar, pero el cosquilleo en la barriga no me lo quitó nadie». El meta también aseguró tras el partido que todavía no había mirado el móvil porque prefería «llegar a casa y contestar las felicitaciones».

Pocos debuts vivió el experimentado Bergantiños en todos los años que lleva en el fútbol. «Estuvo muy bien en todas las acciones, lo paró todo», analizó el centrocampista que añadió que «la pena fue que no tuviera el broche a una impresionante noche con el pase del equipo a la siguiente ronda».

El futbolista gallego cuajó un aceptable partido en el centro del campo. El propio Herrera destacó su compromiso con el equipo durante los 120 minutos del encuentro. «Fue el típico partido de Copa. Un encuentro alocado, hubo emoción y al menos la gente se divirtió», analizó el rojiblanco.

Antes de abandonar El Molinón, el mediocentro quiso poner un poso de calma a la situación que atraviesa el Sporting. «Esto es muy largo, hay que tener calma. Este tipo de enfrentamientos poco se asemejan a lo que se vive en la Liga», explicó.

Unos metros por detrás apareció Pablo Pérez. El canterano pide sitio en las alineaciones desde la banda derecha. Estuvo muy participativo, aunque notó la falta de minutos de competición, al igual que muchos de sus compañeros. «Hemos luchado hasta el final, en la prórroga intentamos llevarnos el partido, pero no hubo manera», indicó.

Al igual que varios de sus compañeros, el gijonés quitó importancia a las últimas semanas vividas por el cuadro de Paco Herrera: «Al equipo no le pasa nada. Esto acaba de empezar, no hay que dramatizar».

Uno de los hombres más dolidos por la derrota fue Álex Pérez. Con cara de pocos amigos explicó que «yo estoy fastidiado porque quería pasar de ronda, ahora no pienso en la Liga». El central explicó que «si hubiéramos superado esta eliminatoria nos tocaría un equipo de Primera División».