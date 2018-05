Sporting | Baraja: «Si seguimos con esta actitud, vamos a pelear hasta el final» El técnico Rubén Baraja da indicaciones a uno de sus jugadores mientras se produce un cambio. / DAMIÁN ARIENZA Valoró «el orgullo y la casta» mostrados por su equipo en la segunda mitad y lamentó la falta de acierto ante la meta del Zaragoza VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 6 mayo 2018, 02:46

Rubén Baraja rompió en la sala de prensa de La Romareda una imagen que se había convertido casi en una rutina. Por primera vez en tres meses, el técnico compareció para analizar una derrota de su equipo. «Estamos tristes porque teníamos mucha ilusión en sacar el partido adelante. Tengo que felicitar a los jugadores por su esfuerzo, por cómo han creído y cómo han reaccionado», apuntó el técnico.

Baraja trató de lanzar un mensaje positivo pese a que la derrota, unida a la victoria del Huesca, saca al Sporting de los puestos de ascenso directo durante al menos una semana. «Hoy hemos competido muy bien, como para ganar. En la primera parte nos ha costado por el doble juego suyo en las segundas acciones», admitió el vallisoletano.

El técnico del Sporting, habitualmente esquivo a la hora de valorar arbitrajes, sí deslizó sus «dudas» con la acción del primer gol del Zaragoza. «Creo que el árbitro pita antes. No sé si porque ve el gol antes o porque ve falta», explicó. Baraja no ocultó que el tanto «condicionó el partido, pero la reacción de la segunda parte demuestra que este equipo está muy bien».

Al término del partido, en el vestuario, Baraja trasladó a sus jugadores un mensaje de apoyo por la imagen mostrada ante el Zaragoza más allá del propio resultado. «Ha llegado vacíos al vestuario. Su reacción del segundo tiempo demuestra que este equipo tiene orgullo y casta. Ha peleado hasta el final contra un gran rival. La lectura es positiva», aseguró.

De la segunda parte, Baraja destacó la fortaleza exhibida por el Sporting pese a verse por debajo del marcador y no pudo evitar referirse a la gran figura del partido, el meta Cristian Álvarez, que desbarató con grandes intervenciones cada llegada rojiblanca al área local: «Hemos tenido descaro y cuatro o cinco situaciones claras para haber sacado otro resultado diferente. Su mejor hombre ha sido el portero».

Otro de los hombres clave en el partido fue el delantero Borja Iglesias, autor de los dos goles del Zaragoza. Baraja explicó que eran conscientes del peligro del gallego, convertido en uno de los jugadores revelación de la categoría. «El primer gol viene de un centro defectuoso, que no sé si el forcejeo es falta o no. En el segundo no hemos controlado la vigilancia y en un movimiento al espacio y nos han marcado», resumió el entrenador del Sporting, que admitió además que al descanso hablaron para «ajustar y controlar ese tipo de acciones».

Para Rubén Baraja, «el resultado no es justo por las oportunidades que hemos tenido no solo en la segunda parte». En su opinión, la clave estuvo en la falta de acierto en los metros finales también en la primera mitad del encuentro. «La diferencia es que ellos han aprovechado sus ocasiones y nosotros no».

También se refirió el técnico al gran número de córners lanzados por el Sporting, un dato que considera «un indicativo» del partido despachado por sus jugadores. «Hemos dominado en cuanto a llegada y hemos metido al Zaragoza en su área. La lástima es que Cristian ha estado muy bien», apuntó Baraja, para quien el dominio rojiblanco fue «total en la segunda parte».

Baraja concluyó recordando que «quedan cuatro partidos y compitiendo así vamos a tener opciones». «Hay que estar contentos en cuanto al esfuerzo y la actitud. Salimos de este partido con el refuerzo de que es el camino a seguir», finalizó.