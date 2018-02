Baraja: «Podemos ganar en cualquier campo»

No es un partido más. El Sporting se prepara para visitar el Carlos Tartiere en medio del temporal que sacude Asturias. “El mal estado del terreno de juego perjudicaría a los dos equipos”, comenta Rubén Baraja, que asegura que “estamos preparados para ganar en cualquier campo si hacemos las cosas bien”.

El preparador no se esconde a la hora de afirmar que “es un derbi y sabemos que es un encuentro único, tenemos claro que es una oportunidad para ganar allí e intentar lograr un buen resultado lejos de El Molinón”.

La gran asignatura oendiente del ‘Pipo’ son los partidos a domicilio. Por ello comenta que “a nosotros nos serviría para acercarnos al ‘play off’ y ganar al eterno rival. Si ganamos nos dará un plus de confianza”.

El temporal condiciona el derbi

Las miradas se centran ahora en el estado del césped del Carlos Tartiere: “Hay una circunstancia que no sabemos y es el tema meteorológico. Nosotros intentamos jugar al fútbol y si el campo no está en buenas condiciones, no nos va a ayudar, pero tendremos que adaptarnos a las circunstancias”.

El preparador no piensa en una hipotética suspensión del partido debido a las lluvias. “Tenemos que pensar que el partido se va a jugar. Lo demás, no depende de nosotros. Será una decisión del árbitro y yo espero que esté en buenas condiciones. Hay tiempo para ello”.

Baraja esperará hasta el último momento por Calavera y Santos. Los dos arrastran molestias, pero tiene opciones de estar disponibles para el derbi. “Son partidos que se deben de jugar con la cabeza fría y el corazón caliente porque tenemos la responsabilidad de cumplir las expectativas que marca nuestra afición”, señala el entrenador rojiblanco.