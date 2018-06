Despedida con dedicatoria

Amaneció Mareo con actividad de despacho, pero sin vida futbolística. Ni rastro ya de los jugadores, que habían desocupado sus taquillas el día anterior, haciéndose poco a poco a la idea de la realidad que se impuso tras la eliminación en el 'play off'. El día comenzó con despedidas y confirmaciones. Sin sorpresas. Óscar Whalley, por ejemplo, uno de los futbolistas que terminan contrato, posaba a primera hora con la bufanda del Aarhus de Dinamarca, por el que firmará por tres temporadas. Al mismo tiempo se despedía reconociendo que fue «un golpe muy duro» no lograr el ascenso, pero mostrando su confianza en que «seguro que este equipo estará muy pronto en Primera».

El portero estuvo presente en la comida que reunió a la plantilla en Casa Gerardo, en Prendes, donde los futbolistas, el cuerpo técnico y los trabajadores compartieron mesa y mantel para despedir la temporada. Algunos futbolistas se llevaron la firma de sus compañeros en la elástica rojiblanca. Baraja, que había estado por la mañana en Mareo con el consejo, llegó acompañado de su cuerpo técnico, además de por el doctor Gonzalo Revuelta y Mario Cotelo, delegado del club. A escasos metros de allí aparecía también Rubén García, que regresará al Levante tras su cesión, quien también se despedía durante la jornada. «Desde el primer día en que llegué me hicisteis sentir como en mi casa y, sin duda, os estaré eternamente agradecido por todo el apoyo. Os aseguro que parte de mi corazón lo dejé ayer -por el lunes- aquí», aseguraba, concluyendo con un deseo: «Ojalá nos veamos pronto, donde merece estar este escudo».

En la reunión en Prendes no participaron los canarios Nano Mesa y Hernán Santana, quienes pusieron rumbo a las islas en avión durante el día. Sí estuvo en la comida el uruguayo Michael Santos, que protagonizó la anécdota del día en redes sociales. Por un lado, desde una cuenta de la red social 'Instagram' que tiene como protagonista a su perro 'Peter', se comunicaba la despedida del delantero del Sporting, expresando su deseo, pese a todo, de «quedarme aquí». Más tarde, el propio Santos, desde su cuenta personal, publicó el siguiente mensaje: «Aviso, yo no manejo la cuenta de 'Instagram' de mi perro. Cuando tenga que despedirme, me despediré por aquí, gracias».

Con Javier Fernández

Por otra parte, Alberto Lora se despedirá esta tarde del Sporting en un acto que se trasladará a El Molinón a partir de las 18 horas. El club quiere brindarle un cariñoso adiós a uno de los capitanes del equipo, quien este año cumplió su décima temporada en el Sporting, al que llegó para enrolarse en su filial en 2006 procedente del Madrid, llevando su última comparecencia a la sala de prensa del estadio. Lora, que estará acompañado por el presidente Javier Fernández, deja atrás una prolífica trayectoria, con un ascenso, varias permanencias y más de 250 partidos disputados entre Primera y Segunda.