Sporting | Mariño: «Nos debe servir para aprender» Mariño, ayer en Mareo. / J. P. El portero admite que el Sporting jugó «con mucha ansiedad» ante el Barça B y espera la menor sanción posible para Rubén Baraja VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Lunes, 14 mayo 2018, 01:40

La plantilla del Sporting cerró la semana de trabajo en Mareo con el regusto amargo de la derrota ante el Barcelona. Al término de la sesión, de carácter regenerativo para los futbolistas que fueron titulares, Diego Mariño reconoció que el equipo está «fastidiado» por un resultado que lo aleja del objetivo del ascenso directo, aunque buscó una lectura positiva. «Ha pasado un día, tenemos la sangre menos caliente y lo vemos con otra perspectiva. Sabíamos que era un partido muy importante y hay que reconocer que no estuvimos bien», explicó el meta gallego, que espera que la derrota sirva al equipo «para aprender».

Para Mariño, la clave de la derrota ante el filial del Barça estuvo en la pérdida de algunas de las señas de identidad que han permitido al Sporting escalar hasta la zona alta de la clasificación en tres meses. «Creo que perdimos lo que nos llevó hasta aquí, que es la solidez y el equilibrio que estábamos mostrando. Jugamos un partido muy a tumba abierta. Dejamos muchos espacios, nos precipitamos y jugamos con mucha ansiedad», lamentó el portero.

Mariño también se refirió a la polémica acción de Rubén Baraja, expuesto a una dura sanción por agarrar a un futbolista del Barcelona B cuando iba a efectuar un saque de banda. «El míster reconoció que se había equivocado. Todo le llevó a esa precipitación, fue un poco como estaba el equipo. Se le fue un poco la olla, pero en la línea de todos», apuntó el gallego, que espera la menor sanción posible para su entrenador porque «no fue nada cruel».

Los resultados de la jornada mantienen vivas las opciones de que el Sporting alcance el ascenso directo, aunque el vestuario rojiblanco no oculta que la opción de disputar la promoción gana enteros. «Siempre estuvimos en ese escenario. Si no podíamos estar en ascenso, el 'play off' es otro premio y otra manera de llegar al objetivo final», zanjó Mariño.