Sporting | «Me faltó un metro», reconoce Mariño ante el tercer gol del Lugo «Hemos hecho el mejor partido del año fuera de casa y tenemos que seguir», insiste el meta JAVIER BARRIO Gijón Domingo, 21 enero 2018, 13:26

«Estaba saliendo con el equipo y pendiente de las marcas», recordaba Diego Mariño esta mañana sobre el contexto del gol del portero Juan Carlos. «Retrocedí para atrás y pensé que estaba ya bajo palos. Me frené para coordinarme porque creía que estaba en la posición, pero me faltaba un metro», reconocía el meta gallego, que asumió con profesionalidad el fatal desenlace de la jugada en la que el portero del Lugo le batió desde ochenta metros, y no tuvo reparos en revivirla públicamente: «Él me dijo después del partido que quería colgar el balón al área, pero que se fue envenando y me cogió por sorpresa».

En relación al partido, el portero defendió el papel del Real Sporting de Gijón y consideró que «hemos hecho el mejor partido del año fuera de casa y defensivamente, salvo en acciones puntuales, no nos crearon peligro». Y prosiguió: «Tuvimos el encuentro controlado, pero no fuimos 100% efectivos».

Por eso, y pese al valor negativo de la derrota, Mariño incidió en que «esta es la línea a seguir y el camino», agregando que «lo que pasó no es normal y tenemos que seguir jugando igual». Ahí clavó su mirada en el siguiente objetivo para no alejarse del 'play off'. «El partido frente al Nástic es muy importante para nosotros», concluyó.