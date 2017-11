El dilema de la posesión Martes, 14 noviembre 2017, 01:52

No es uno de los puntos fuertes del equipo y hasta ahora no la había echado tanto de menos. Frente al Valladolid, no obstante, la ausencia de balón acrecentó la sensación de descontrol, si bien es cierto que el Sporting tuvo ocasiones de sobra para sentenciar antes del empate del conjunto pucelano.