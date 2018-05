El dilema de Rubén Baraja

La importancia de terminar la temporada en el tercer lugar de la tabla clasificatoria se antoja capital para Rubén Baraja, aunque el último envite de la campaña regular le ha sembrado de dudas. El técnico tendrá que decidir si ofrece descanso a los jugadores con más minutos en la temporada o, por el contrario, viaja con su equipo de gala a Córdoba para tener más opciones de puntuar en El Arcángel.

«No tengo pensado reservar a ningún jugador», adelantó el vallisoletano el pasado domingo, aunque el paso de los días le han generado incertidumbre sobre el plan a seguir. Con la presencia confirmada de los rojiblancos en el 'play off', ahora las fuerzas se centran en puntuar mañana para que el Zaragoza no les arrebate la mejor posición de la tabla para encarar las eliminatorias de ascenso a Primera, como es la tercera plaza en la tabla.

Durante el ensayo que tuvo lugar ayer, a puerta cerrada, en el campo número uno de las instalaciones rojiblancas, los ayudantes de Rubén Baraja dividieron a la plantilla en dos equipos para organizar un partidillo en el que no se descifró un once inicial claro. Aún así, futbolistas como Jony, Rubén García, Carmona y Santos compartieron ataque en algún momento del entrenamiento.

Pero no será hasta esta mañana, a partir de las 10 horas, cuando el entrenador pueda dejar resuelta cualquier duda sobre la alineación que utilizará en tierras andaluzas. Por lo visto en Mareo, la presencia de los más habituales en el once no está asegurada debido al exigente calendario que tienen por delante los rojiblancos.

El jugador que tiene pocas opciones de estar en el once inicial es Álex Pérez. El central, que acumula cuatro tarjetas, dejará su sitio a Juan Rodríguez ante la ausencia por lesión de Guitián. Baraja no tomará riesgos en el centro de la zaga ante una posible sanción del zaguero madrileño, que le impediría jugar el primer encuentro del 'play off'.

Mientras los futbolistas se entrenaban a las órdenes de José Ramón Rodríguez, segundo técnico rojiblanco, Baraja se encontraba en las gradas del propio campo junto Miguel Torrecilla y Javier Fernández. La conversación de los tres se prolongó hasta que concluyó el entrenamiento, en torno a las doce del mediodía, cuando los jugadores tomaron el camino de los vestuarios.

Por segundo día consecutivo, tanto el director deportivo del equipo como el presidente de la entidad siguieron muy de cerca los pasos de los futbolistas del primer equipo. La tensión es máxima en la semana previa a que comiencen los 'play off' de ascenso y la directiva rojiblanca quiere mostrar su total apoyo tanto al vestuario como al cuerpo técnico, que está a punto de iniciar las dos semanas más importantes de la competición. Baraja, junto a Javier Fernández y Miguel Torrecilla, fueron los últimos en abandonar el terreno de juego. Los tres evitaron los focos de las cámaras antes de separar sus caminos en aparcamiento trasero de Mareo.

Pese a que el grueso de la plantilla participó ayer en la sesión, tres futbolistas no trabajaron al mismo ritmo que sus compañeros. Nano Mesa se ejercitó parcialmente con el grupo, mientras que Alberto Guitián y Sergio Álvarez no salieron del vestuario debido a unas dolencias físicas.

El central tiene pocas posibilidades de viajar a Córdoba. Desde la pasada semana arrastra molestias musculares y trabaja con el fisioterapeuta.

Baraja espera por Sergio

Por su parte, la presencia de Sergio Álvarez es una incógnita. Baraja esperará hasta el último momento por el centrocampista. Varias son las dudas que tiene el preparador con uno de los pilares básicos de sus alineaciones. Por un lado, quiere puntuar frente a un Córdoba jugándose la vida por no descender. Para ello, pretende contar con los más habituales. Pero por otro lado, el riesgo de perder a Sergio Álvarez por forzar al futbolista podría marcar un 'play off' en el que el equipo necesita de los mejores.

Mientras tanto, el técnico probó ayer con Álex López en el centro del campo. El futbolista gallego tiene opciones de ser el sustituto del asturiano si finalmente éste no llega a tiempo. También Lora estuvo entre los elegidos. El lateral podría repetir titularidad antes de que la plantilla se centre en regresar a Primera en cuestión de dos semanas.

Síguenos en: