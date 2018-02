El Sporting, incapaz a domicilio (Lorca FC 0 - 0 Sporting)

El colista volvió a puntuar después de diez derrotas consecutivas.

Desde el once de noviembre llevaba el Lorca sin sumar un solo punto y ante el Sporting consiguió un empate que de poco sirve a los dos equipos.

El cuadro de Rubén Baraja viajó a Lorca con el único objetivo de regresar con una victoria. Una misión fallida en una jornada en la que varios rivales por el ascenso directo tampoco consiguieron la victoria.

El día se le había puesto de cara al Sporting para recortar distancias con el 'play off' de ascenso, pero los rojiblancos no estuvieron a la altura. Una vez más no dieron el nivel lejos de Estadio de El Molinón de un equipo que aspira a todo en la categoría de plata.

El plan del 'Pipo' pasó por reforzar el centro del campo con un trivote formado por Bergantiños, Sergio y Hernán, pero no sirvió de nada. Faltó fútbol e ideas para generar peligro a un colista que buscó con descaro la portería de Mariño y estuvo cerca de adelantarse en el marcador nada más comenzar la segunda parte.

El técnico apostó por Nano Mesa en la delantera con Santos en la derecha y Jony en la izquierda. No resultó ser una buena idea la de alejar a Santos del área. Paco Herrera ya lo comprobó a comienzos de la temporada y a Baraja le tuvo que quedar claro en Lorca.

0 Lorca FC Dorronsoro; Peña, Pomares, Fede, Franc Cruz; Digard, Tropi, Ojeda (Mallé, m. 72), Javi Muñoz, Noguera y Brown (Villalibre, m. 56). 0 Sporting Mariño, Calavera, Álex Pérez, Barba, Canella, Sergio Álvarez, Álex Bergantiños, Hernán (Viguera, m. 59), Michael Santos, Jony y Nano Mesa (Rubén García, m. 29). Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz. Amonestó a Pomares en los locales y a Sergio Álvarez por parte del Sporting. Incidencias: partido disputado en el estadio Francisco Artés Carrasco.

Penalti fallado

La clave del choque la tuvo Jony. Nano Mesa, que tuvo que retirarse lesionado a la media hora, forzó un penalti que el cangués no aprovechó. El extremo fue decidido a la pena máxima para anotar por tercera jornada consecutiva, pero no fue su tarde.

El fallo le condenó a él y al Sporting. Desde el momento en el que Dorronsoro se tiró a su lado izquierdo y despejó el balón, el rojiblanco hizo la guerra por su cuenta para intentar arreglar el error.

Sin fútbol no hay ocasiones. Y sin ocasiones es más complicado hacer goles. Los dos conjuntos tuvieron tímidos acercamientos y poco más. Al Sporting necesita espabilar si quiere participar en el 'play off' al final de la campaña. La imagen que ofrece fuera de casa es preocupante y pese a que Baraja estrenó su casillero como visitante, un empate en la casa del colista es insuficiente.