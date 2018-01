«Mi único deseo era volver al Sporting», asegura Jony

Le bastó a Jony con asomar por la puerta de los vestuarios de Mareo para recibir su primera ovación en su nueva etapa como jugador del Sporting. Medio centenar de aficionados acudieron esta mañana a la Escuela de Fútbol para presenciar la puesta de largo en el regreso de uno de los últimos ídolos de la afición rojiblanca, que regresa en calidad de cedido desde el Málaga hasta el final de la temporada. «No ha sido nada fácil venir aquí. Han sido días intensos, pero gracias al esfuerzo de todas las partes conseguimos encontrar el acuerdo para regresar a mi casa, donde quiero estar y donde quiero recuperar sensacions y disfrutar del fútbol», aseguró el de Cangas del Narcea.

00:28 Vídeo.

Jony, que lucirá el dorsal 16, afirmó que regresa al club en una versión «más madura» tras la experiencia fallida en el Málaga. «Pasé tres años siendo titular indiscutible aquí y me encontré en un sitio al que no terminé de adaptarme. La culpa es mía, me faltó continuidad para demostrar mi fútbol», reconoció. Tras abrírsele la puerta a una cesión, fueron muchos los clubes que mostraron interés en el futbolista asturiano, aunque Jony tuvo clara desde el principio su decisión: «Mi único deseo era volver al Sporting. Si no, me quería quedar en Málaga. Solo contemplaba volver a Gijón».

El de Cangas del Narcea declaró que el equipo rojiblanco tiene «un reto muy bonito por delante» para tratar de reengancharse a la pelea por el ascenso, aunque evitó acaparar todo el protagonismo: «Un jugador no cambia un equipo entero. La victoria del otro día es importantísima. Si mi llegada es ese soplo de alegría para la gente, mejor que mejor. El último ascenso fue gracias a la conexión entre el grupo y la grada. Es fundamental que estén de nuestra parte».

Jony llega en calidad de cedido hasta final de temporada. Miguel Torrecilla reconoció que durante las negociaciones con el Málaga se trató de incluir una opción de compra que finalmente quedó pospuesta hasta futuras conversaciones entre los clubes. «Ha sido imposible cerrar esa intención que teníamos, pero el objetivo es que se pueda dar. Nos emplazamos a final de temporada», explicó el director deportivo rojiblanco. Jony se pondrá a las órdenes de Rubén Baraja en el entrenamiento de esta tarde en Mareo, que dará comienzo a las 17 horas.