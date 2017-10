«No tengo dudas de que el Sporting estará arriba», afirma Rubi Sergio trata de frenar a Vadillo. / ARNALDO GARCÍA El entrenador del Huesca, que considera justo el resultado, destacó el paso adelante dado por su equipo en la segunda mitad V. M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 14 octubre 2017, 01:33

Rubi vivió ayer una jornada cargada de emoción. El extécnico del Sporting, actualmente en el Huesca, reconoció haber recibido en El Molinón «muestras de cariño que no sé si merezco». El catalán, además, no ocultó que pasar por el club rojiblanco «marca mucho» y destacó la comunión que observó a pie de césped entre la grada y el equipo de Paco Herrera: «Eso significa muchos puntos. No tengo duda de que el Sporting estará arriba, aunque esto es larguísimo y todos tendremos nuestros bajones».

Entrado ya en el análisis del partido, reconoció que el Huesca «lo pasó mal» en la primera parte, aunque valoró muy positivamente la reacción mostrada por su equipo tras el descanso. «La sensación en la primera mitad era que el Sporting podía merecer ir por delante en el marcador, a pesar de que Mariño sacó una gran mano. En la segunda ha estado más cerca nuestro segundo gol que el de ellos. Hemos dado un paso adelante y hemos conseguido meter al Sporting atrás», explicó el técnico, que calificó el duelo entre el equipo rojiblanco y el cuadro aragonés como «un partido bonito» a pesar de que «los dos equipos llevábamos mucha paliza en una semana».

El entrenador catalán afirmó que «el resultado puede considerarse justo», aunque no ocultó que «en el tramo final te queda el sabor de que podías conseguir algo más». La clave para levantar el partido, en su opinión, estuvo en que el Huesca intentó «ser valiente»: «En la primera parte hemos estado demasiado en nuestro campo, pero nuestra mentalidad siempre es ir a por los partidos, jugar y generar peligro».

También resultó ayer fundamental la figura de Álvaro Vadillo. Rubi quiso destacar por encima de las individualidades «el trabajo de equipo», aunque no ocultó la importancia del exfutbolista del Betis: «Es un jugador que no deja indiferente. Cuando las cosas le salen es determinante. La jugada del gol ha sido espectacular y en defensa se ha vaciado también».

El Huesca, con sus últimos resultados, se ha situado en la zona alta de la tabla de Segunda División. «Hemos pasado la semana con nota. Llevamos cinco partidos seguidos sin perder y el equipo está dando pasos adelante», destacó el técnico catalán, visiblemente satisfecho con su equipo.