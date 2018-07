El Elche entra en la puja por Rubén García al plantear el pago de un traspaso El deseo de Rubén Baraja de volver a ver vestido al mediapunta de rojiblanco se complica A. MAESE GIJÓN. Sábado, 28 julio 2018, 01:38

Es el único nombre que ha salido de la boca de Rubén Baraja en las tres semanas de la pretemporada. El técnico del Sporting no esconde su deseo de que Rubén García regrese a Gijón para lider el ataque, aunque la operación, de producirse, no será sencilla.

Además, el Elche ha entrado en liza. Es uno de los clubes más interesados está en contratar al valenciano. El equipo alicantino está dispuesto a pagar por hacerse con los servicios de un jugador que aún no se ha pronunciado sobre su futuro más inmediato.

El futbolista valenciano, que se encuentra concentrado con el resto de compañeros en ya sabe que no entra en los planes del cuadro técnico del Levante, equipo con el que tiene contrato hasta el próximo verano. El club, no obstante, no le ha asignado ningún dorsal del primer equipo, por lo que el jugador deberá de cambiar de aires antes de que se cierre el mercado veraniego.

Rubén Baraja y Miguel Torrecilla siguen muy de cerca la situación de un jugador que la pasada campaña se hizo un hueco en las alineaciones del 'Pipo', justo por detrás de Michael Santos. Los números de Rubén García fueron más que aceptables. El atacante anotó ocho goles y repartió ocho asistencias, que, finalmente fueron insuficientes para que el Sporting ascendiera a Primera División.

Mientras se decide su futuro, al mediapunta le siguen saliendo 'novias'. La intención del cuadro levantinista es la de recibir una compensación económica por la salida de un futbolista que desde el próximo mes de enero podrá negociar con cualquier club. Por el momento, los planes del Sporting no contemplan el pago de un traspaso por Rubén García, aunque la venta de Sergio Álvarez, por algo más de cuatro millones de euros, podría modificar las intenciones de los dirigentes rojiblancos.

