«Hay que empezar a pensar en objetivos grandes», anuncia André Sousa

Sonriente y cómodo, aunque algo encorsetado con el español, André Sousa fue presentado este mediodía como nuevo futbolista del Sporting, al que llega cedido con una opciòn de compra en función de objetivos deportivos. Sin dorsal todavía, aunque con gusto por el '8', el centrocampista luso comentó sobre la negociación que «fue todo muy rápido y cuando mis agentes me hablaron del Sporting me puse muy contento». A eso agregó que pidió referencias a futbolistas con experiencia en España, como el exjugador del Madrid Balboa, y «me hablaron maravillas del club, que tiene una afición muy importante y apasionada». Ahí se describió también «como un apasionado del fútbol y pienso que estoy en el club ideal para continuar subiendo».

Aunque Miguel Torrecilla ya había hecho una descripción con bastante detalle sobre sus virtudes, André Sousa se definió como «un jugador al que le gusta trabajar mucho con el equipo, tácticamente creo que me posiciono bien y puedo jugar en las tres demarcaciones del mediocentro», añadiendo de forma gráfica que «me gusta jugar más de '8', un 'box to box' que se suele decir, pero lo haré donde me diga el míster». El centrocampìsta portugués también explicó que había tenido una primera conversación con Baraja. «Fue muy amable. Charlé un poco con él y ya tendré tiempo de hablar con todos», concedió, recordando sobre los objetivos actuales que «las metas son las mejores y como jugador quiero aprovechar lo máximo y trabajar para jugar los minutos que tenga; la mentalidad es esa y hay que empezar a pensar en objetivos grandes».

Antes había hecho un guiño a Rubén Baraja sobre su perfil como exfutbolista. «Sé que jugó de mediocentro en el Valencia, pero yo era muy joven. Eso es importante porque me dará muchos consejos y podré aprender mucho de él».