La ilusión de ser el séptimo Abelardo Fernández, tras la confirmación del ascenso de 2015, en Heliópolis. / E. C. Baraja puede seguir el camino de Amadeo, Barrio, Carriega, Miera, Preciado y Abelardo, artífices de los ascensos del Sporting a Primera MANUEL ROSETY Gijón Jueves, 7 junio 2018, 02:50

Hoy comienza la segunda oportunidad para el Sporting en su lucha por el ascenso a Primera División. El técnico Rubén Baraja cuenta con seis precedentes a lo largo de la historia del Sporting de entrenadores que dirigieron al equipo gijonés en los siete ascensos precedentes.

El primero fue Amadeo Sánchez, que pasó a la historia como el primer entrenador que subió al Sporting. Tuvo lugar en la temporada 1943-1944. Además, cuenta en su trayectoria con un segundo ascenso, conseguido en la campaña 1950-1951, después de un descenso y dos intentos fallidos.

El gijonés, técnico de la casa, se convirtió posteriormente en la alternativa en situaciones de incertidumbre. En otras cuatro ocasiones asumió la responsabilidad del banquillo, con diferente fortuna, además de haber cubierto un cargo de despacho, similar al de secretario técnico, en épocas en las que la recopilación de informes de jugadores para fichajes no tenían los métodos actuales, ni parecidos. Amadeo Sánchez dirigió 164 partidos oficiales al Sporting.

Amadeo, entre el utillero Tamayo y el delegado Ortiz, en uno de sus regresos accidentales al banquillo rojiblanco. / E. C.

Jesús Barrio fue el artífice del tercer ascenso, en la temporada 1956-1957, en su debut como entrenador rojiblanco. Después, como Amadeo, fue un técnico de confianza de las directivas para asumir tres situaciones de emergencia. En una de ellas evitó el descenso a Tercera en el verano de 1961. Dirigió al conjunto gijonés en 137 encuentros de Liga y Copa.

Carriega, por su parte, llegó en 1968 en pleno proceso de renovación de la plantilla. En su segunda temporada logró el ascenso, después de once años de sufrimiento. En la campaña 1969-1970 logró un ascenso memorable, con un fútbol espectacular, con Quini y Churruca. El gallego estuvo en el banquillo rojiblanco 127 partidos.

Vicente Miera debutó como técnico en Gijón en la temporada 1976-1977 con un ascenso muy elaborado. El cántabro, que dirigió 215 partidos, incluida la primera participación en la Copa de la UEFA, cambió la filosofía de los entrenamientos del Sporting y la dinámica del equipo.

Manuel Preciado, en un entrenamiento en Mareo. / E. C.

La siguiente alegría fue la protagonizada por Manuel Preciado, en la temporada 2007-2008, después de diez años de penurias, que sucedieron a veinticinco consecutivos en la Liga de las estrellas. El cántabro, con 232 encuentros oficiales, figura como el segundo entrenador, después de Novoa, que más veces dirigió al Sporting.

El último fue Abelardo Fernández, en la temporada 2014-2015, después de no haber logrado superar la primera ronda del 'play off', tras sustituir a José Ramón Sandoval, cuya trayectoria fue de fracaso. El entrenador gijonés, que no llegó a completar su cuarta campaña, aunque le dio tiempo a sellar una permanencia tras su ascenso, se sentó 108 veces en el banquillo rojiblanco.

Ahora le llega la ocasión a Rubén Baraja. Puede ser el séptimo entrenador que protagonice un ascenso del Sporting, lo que, por otro lado, lo asentaría en la elite.

