Barba: «Podemos ganar los cuatro últimos partidos; lucharemos por ello»

Breve, pero certero. Así se expresaba Federico Barba, quien todavía le daba ayer alguna vuelta a la acción del primer gol del Zaragoza, en el que Borja Iglesias le saltó por encima para cazar un centro en las alturas. «Creo que me hace falta porque me empuja con las dos manos», lamentaba el defensa del Sporting, quien, en sintonía con Rubén Baraja, insistió en que el silbato de Ais Reig se escuchó. Un pitido para señalar la infracción, pero luego dejó continuar: «Que pitó fue algo claro. Todos lo escuchamos y nos quedamos con la duda, pero no sé si cambio de idea o qué. Si habló con el línea, no podemos saberlo».

Ahí dio carpetazo a lo sucedido, que dejó resquemor por las formas de la derrota, contra la que peleó el equipo de Baraja con cabezonería en una segunda mitad en la que avasalló al Zaragoza. «Me quedé un poco dolido porque al final el equipo tuvo una reacción muy fuerte y creo que mereció más», recordaba. Pero justo después de recibir el premio al Jugador 5 Estrellas del último mes, Barba solo tenía ojos para el final de la temporada y, sobre todo, para el sábado. «Tenemos que pensar ya en el partido. Vamos a jugar contra el Barcelona B y queremos ganar», subrayó. A renglón seguido se le hizo la gran pregunta. «¿Cree que el Sporting está capacitado para sacar adelante los partidos que le quedan?», se le cuestionó. «Creo que podemos ganar los cuatro últimos partidos y lucharemos por eso», avisó el italiano, aunque matizó con humildad que «hay rivales también y no será fácil».

Desvelado el horario del partido frente al Tenerife, jugando otra vez el Sporting antes que el Huesca, el rival a batir, no tuvo reparos Barba en reconocer que prefiere esa situación a la que se dio la pasada jornada. «Creo que es mejor jugar antes. Si ganamos, le podemos meter un poco de presión y por eso creo que es mejor», observó el defensa. En ese sentido, el equipo salió a La Romareda con el Córdoba liquidado y el equipo de Rubi en ascenso directo, a tres puntos. «(El resultado) lo sabíamos todos», confesó.

En cualquier caso, Barba volvió a martillear en el mismo punto: el Barcelona B. «Antes de lo demás tenemos que ganar nosotros y por eso es importante fijarnos en este partido. Es lo más importante de todo», subrayó, considerando casi inalcanzable ya al Rayo. El conjunto madrileño, con cinco puntos de renta sobre el Sporting, un colchón bien mullido, vuelva hacia Primera tras su victoria del lunes ante el Granada. «Tiene una buena ventaja ahora y casi todo hecho. Dependerá de él».

Puesto en el pellejo de jugar el 'play off', Barba transmitió su confianza en el gran momento del grupo. Aunque reiteró que «lo más importante es concentrarnos en el partido del sábado y creer hasta el final», el defensa avisó de que «si jugamos el 'play off', no estará mal porque tenemos nuestras posibilidades».

