«Los fracasos hay que valorarlos cuando termine el curso», recuerda Torrecilla Miércoles, 13 diciembre 2017, 03:09

Era muy esperada la comparecencia de Miguel Torrecilla tras la destitución de Herrera y la fuerte apuesta por Baraja, que ha firmado por dos temporadas. El director deportivo consideró prematuro hablar de fracasos. «Los fracasos hay que valorarlos cuando anualmente terminen las temporadas. El Sporting me contrata para tomar decisiones y devolver este club a Primera. Estamos retrasados, pero el kilómetro 42 está por llegar. Si ahí no conseguimos llegar al podio tendremos hasta el 44 y 46. Ahí valoraré si ha habido fracaso o no», dijo.

Sobre la destitución de Herrera, Torrecilla consideró que «se adopta desde un conocimiento exhaustivo de lo que se está viviendo dentro de un vestuario y lo que se está transmitiendo desde un cuerpo técnico. La decisión, en la que me apoya el consejo, la considero vital, necesaria y asumo toda la responsabilidad. No me podía quedar con los brazos cruzados». Con respecto al mercado, justo antes de asegurar que no consideraba el momento para promocionar a José Alberto hasta el banquillo, solicitó paciencia hasta hablar con Baraja y ver si sus necesidades cuadran con las de Herrera.