Sporting Sporting | «La gente sabe que podemos dar más» 01:27 MiguelTorrecilla, ayer, en El Molinón, donde ofreció una rueda de prensa para analizar la actualidad rojiblanca. / JOAQUÍN PAÑEDA Miguel Torrecilla analiza a 'su' Sporting y asegura que «Herrera está buscando el camino» | «Mi idea es la de quedarme en el club los próximos diez años, aunque mi contrato no lo ponga», desvela el director deportivo ANDRÉS MAESE GIJÓN. Jueves, 28 septiembre 2017, 11:35

Puntual con la cita, Miguel Torrecilla apareció a las doce de la mañana por El Molinón. Con camisa blanca y un traje azul marino sin corbata, el director deportivo hizo un balance de lo acontecido en los últimos meses, desde que se puso a los mandos del área deportiva. Sin miedo a responder a cualquier cuestión sobre sus movimientos durante el mercado veraniego. El salmantino se mostó convencido de que todo saldrá como lo tiene planeado. «La gente ve que podemos dar más y es exigente con nosotros», indicó el técnico que entiende la presión de El Molinón. No oculta Torrecilla que el equipo «está en construcción» y de que el propio Paco Herrera «aún busca su camino».

El encargado de la parcela deportiva hizo referencia durante su intervención ante los medios a las dudas que ofrece el juego del equipo en estas primeras jornadas, a pesar del liderato que ocupa después de las seis primeras jornadas. «El grupo ha tenido altibajos y estamos buscando la regularidad tanto en la imagen como en el juego», subrayó el salmantino, que encuentra en el proceso de construcción de la plantilla la respuesta a esa irregularidad. «Estamos en el momento de buscar el camino y lo mejor es buscarlo mientras se gana», comentó en alusión a la trayectoria del Sporting.

El director deportivo desveló que apenas doce horas después del debut de Dani Martín con el primer equipo en Copa ya se había puesto en contacto con su representante. «No quisimos esperar a un segundo partido», señaló Miguel Torrecilla que detalló la nueva situación contractual del guardameta: «Ejecutamos una opción de pasar al jugador a la primera plantilla, pero mantendrá el dorsal del filial para poder jugar con ellos si no lo hace a las órdenes de Paco Herrera».

«Dani tendrá en enero ficha con el primer equipo. No hemos querido esperar más»

Así pues, una vez se abra de nuevo el mercado Dani Martín pasará a tener ficha con el primer equipo. El motivo se debe a que con el mercado cerrado los dorsales no pueden variar. Su nueva cláusula de rescisión será, tal y como adelantó EL COMERCIO, de diez millones de euros en Primera y de seis en Segunda. En este caso concreto, Dani deberá solicitar al club que se le mantenga el dorsal con el equipo de José Alberto para no quedar parado durante los fines de semana en los que Diego Mariño sea el elegido para defender la portería rojiblanca.

Puede que la del portero sea el único movimiento el próximo mes de enero porque tal y como reconoce el secretario técnico rojiblanco, «el límite salarial está agotado, aunque podría aumentar con la venta de algún jugador».

El de Dani Martín no fue el único nombre propio al que hizo referencia Torrecilla. Además de analizar uno a uno a las diez incorporaciones que realizó durante el pasado verano, hizo una pausa para analizar el futuro de Michael Santos. «No me gustaría dejar para el final de la temporada las conversaciones con el Málaga», indicó Torrecilla, que tiene en mente negociar un posible traspaso por el atacante: «Me volveré a ver con Arnau para explicar al presidente del Málaga cómo ejecutar una posible opción de compra».

Bien diferente parece que será la próxima temporada para un peso pesado del vestuario como es Lora. El jugador de Móstoles termina contrato esta temporada y su continuidad está en el aire. «A corto plazo no vamos a sentarnos para negociar más renovaciones», apuntó el director deportivo, cuyos últimos movimientos fueron los de cerrar las renovaciones de Carmona y Carlos Castro. Precisamente el salmantino mostró su total a apoyo al atacante después de las críticas que han salpicado sus últimas intervenciones. «Su madurez futbolística y personal está por encontrarla. Carlos tiene que asumir la competencia y me consta que está poniendo todo de su parte», desgranó.

Los hombres que abandonaron Mareo este verano también tuvieron su protagonismo. La polémica con Babin fue zanjada por el director deportivo. «El jugador solicitó que se le mantuviera el salario tras el descenso y nosotros no dimos el paso, su malestar nos llevó a buscarle una salida», afirmó Torrecilla, que desveló que la conversación con el futbolista se llevó a cabo en una improvisada comida en la que estuvo presente su hijo.

Dani Martín, Nacho Méndez y Pedro Díaz son, actualmente, las apuestas de Herrera y Torrecilla por la cantera en un club cuyo objetivo es apostar por la gente de casa. «Lo que tenemos que hacer es sentar las bases. No puedo llegar sin haber visto al Sporting B y de golpe que aparezcan diez jugadores», señaló el director deportivo, que asume la responsabilidad en la gestión de la cantera: «Hay 40 jugadores de los que tenemos que estar atentos. Son las dos plantillas que están por debajo del primer equipo». La tarea le llevará su tiempo. Una condición que no afecta al salmantino porque espera permanecer en Gijón varios años: «Mi idea es la de quedarme en el club los próximos diez años, aunque mi contrato no lo ponga».

Síguenos en: