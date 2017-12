«Los goles que nos están metiendo son cien por cien responsabilidad del futbolista»

Isma López salió ayer en defensa de Paco Herrera y asumió la alta cota de responsabilidad que están teniendo los futbolistas en la espiral de malos resultados en la que se encuentra el equipo. «Hay aspectos en los que quizá el entrenador pueda tener más peso, pero los goles que nos están haciendo últimamente son cien por cien responsabilidad del futbolista», aseguró el futbolista navarro, quien prosiguió con su lectura para reiterar que «el equipo puede dar mucho más y hay situaciones en las que los responsables somos nosotros».

El futbolista afinó en su autocrítica y concedió que «hemos enganchado cinco resultados negativos y la tónica habitual en todos ellos ha sido un gol de estrategia del rival, una faceta que nos está penalizando mucho». Concretó a renglón seguido el navarro en que «no podemos permitir que nuestra marca nos remate», y subrayó que «estamos fallando en algo que tampoco se puede trabajar, más allá de que tenemos que estar concentrados y fuertes en las marcas a los rivales».

«Hay que darle la vuelta»

Lejos de esto, Isma López no ocultó que «es un momento de la temporada muy complicado», porque, recordó, «hemos enganchado varios resultados negativos y es difícil de llevar, pero tenemos que estar fuertes y no cabe otra que levantarnos». Apoyado en esa máxima, el navarro puso su mirada en el encuentro del viernes en el Mini Estadi: «Hoy -por ayer- no paramos de dar vueltas al partido, pero mañana -por hoy- tenemos que quedarnos con lo positivo y a partir de ahí atacar el partido del viernes de la mejor manera porque hay que dar la vuelta a esto».

Antes de concluir, el futbolista de Pamplona se mostró receptivo al toque de atención de la afición, muy crítica al final del partido frente al Zaragoza. «El equipo no está dando lo que la afición demanda y es normal que exprese lo que siente», dijo, antes de apuntar que «todo está en nuestra manos; si la afición ve que mejoramos se identificará con el equipo».