Moi Gómez apunta al once ante la duda de Michael Santos Stefan, de espalda, junto a Nacho Méndez y Rachid. / ARNALDO GARCÍA Paco Herrera, que facilitará hoy la lista, tiene en mente la convocatoria del canterano Nacho Méndez J. BARRIO GIJÓN. Sábado, 30 septiembre 2017, 02:41

Descubrirá este mediodía Paco Herrera, tras el entrenamiento, el contenido de la convocatoria para Pamplona. Luego quedará que resuelva con el once en El Sadar. Para lo primero se espera la presencia de Nacho Méndez, el único canterano que completó el entrenamiento de ayer. «Tiene alguna posibilidad de estar en la lista, sí, porque ya no está extrañando la categoría, ni a los compañeros, y va creciendo», anunció Herrera.

El técnico estudia alguna variante en El Sadar, sabedor de que su equipo puede pagar un alto precio mañana si vuelve a ofrecer una imagen como la de la segunda mitad ante el Lorca. Con la disponibilidad de Rubén García, la principal modificación podría estar en la entrada de Moi Gómez, en el lugar de Michael Santos, con la continuidad de Álex López en el centro del campo. El uruguayo, que estuvo muy desenfocado ante el Lorca, no se ejercitó ayer con normalidad por unas molestias. El que no estará en la lista será Dani Martín, que este viernes se entrenó con el filial: «No quiero que esté siempre con nosotros si no va a jugar; quiero que vaya alternando algunos partidos que no esté con otros que sí».

Renovación de Bertín

Por otra parte, el club confía en cerrar la próxima semana la renovación de Bertín, el prometedor extremo zurdo de 19 años que milita en el filial y al que representa Gelu Rodríguez. La propuesta con la que se trabaja es por dos temporadas, ampliables a una tercera, y solo se está pendiente de la firma, aunque el acuerdo se da por hecho. En principio serían de estancia en el segundo equipo, aunque también se estudia la posibilidad de que, atendiendo a la evolución que muestre, más adelante se le puedan revisar las condiciones del contrato para enfocarlas al primer equipo. Hay mucha confianza en este jugador por sus condiciones y su perfil, cercano al de un extremo de los de siempre.